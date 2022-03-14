Соответствующее заявление о том, что персонал АЭС не проводит ремонтные работы на станции, сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
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Работники АЭС больше не ремонтируют оборудование
Персонал Чернобыльской атомной электростанции больше не проводит ремонт и техническое обслуживание оборудования,
– отметил Гросси.
Он объяснил, что это связано с физической и психологической усталостью людей после непрерывной работы почти три недели. 211 человек – технический персонал и сотрудники службы охраны – до сих пор не могут смениться. Они заступили на смену накануне российского вторжения на территорию объекта.
Гросси подчеркнул, что в связи с тем, что ситуация ухудшается, все большую актуальность приобретает инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности АЭС Украины.
Возобновление электроснабжения на АЭС
13 марта стало известно, что на Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение. Это удалось благодаря усилиям специалистов "Укрэнерго", атомщиков и электриков.
Украинцы смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, которая угрожала всей Европе.
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