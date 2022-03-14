Соответствующее заявление о том, что персонал АЭС не проводит ремонтные работы на станции, сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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Работники АЭС больше не ремонтируют оборудование

Персонал Чернобыльской атомной электростанции больше не проводит ремонт и техническое обслуживание оборудования,

– отметил Гросси.

Он объяснил, что это связано с физической и психологической усталостью людей после непрерывной работы почти три недели. 211 человек – технический персонал и сотрудники службы охраны – до сих пор не могут смениться. Они заступили на смену накануне российского вторжения на территорию объекта.

Гросси подчеркнул, что в связи с тем, что ситуация ухудшается, все большую актуальность приобретает инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности АЭС Украины.

Возобновление электроснабжения на АЭС

13 марта стало известно, что на Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение. Это удалось благодаря усилиям специалистов "Укрэнерго", атомщиков и электриков.

Украинцы смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, которая угрожала всей Европе.

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