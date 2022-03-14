Відповідну заяву про те, що персонал АЕС не проводить ремонтні роботи на станції, зробив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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Працівники АЕС більше не ремонтують обладнання

Персонал Чорнобильської атомної електростанції більше не проводить ремонт та технічне обслуговування обладнання,

– зазначив Гроссі.

Він пояснив, що це пов'язано з фізичною та психологічною втомою людей після безперервної роботи протягом майже трьох тижнів. 211 людей – технічний персонал та співробітники служби охорони – досі не можуть змінитись. Вони заступили на зміну напередодні російського вторгнення на територію об'єкту.

Гроссі наголосив, що у зв'язку з тим, що ситуація погіршується, все більшої актуальності набуває ініціатива МАГАТЕ із забезпечення безпеки та фізичної безпеки АЕС України.

Відновлення електропостачання на АЕС

13 березня стало відомо, що на Чорнобильській АЕС таки відновили електропостачання. Це вдалося завдяки зусиллям фахівців "Укренерго", атомників та електриків.

Українці змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі.

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