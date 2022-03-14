Яка зараз ситуація на атомних станціях України? Що хоче утнути Росія? Чому МАГАТЕ не реагує на ядерний тероризм? Читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо! Ядерна загроза: чому російські ядерні боєголовки – не єдина проблема

Міжнародна агенція з атомної енергетики (МАГАТЕ) нарешті визнала, що "ситуація на Запорізькій та Чорнобильській АЕС суперечить принципам ядерної безпеки". Але визнання – лише часткове і надто кволе для нинішнього критичного моменту, коли світу загрожує масштабна атомна катастрофа.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що "порушено один із семи обов'язкових принципів", згідно з яким "операційний персонал має бути в змозі виконувати свої обов'язки з охорони та безпеки та мати можливість приймати рішення без надмірного тиску".

МАГАТЕ фіксує, що персонал ЧАЕС та ЗАЕС не змінювався фактично з моменту захоплення станції російськими військами (з 24 лютого і 4 березня відповідно).

І що далі? Гроссі вкотре висловив "стурбованість щодо ситуації" на захоплених атомних об’єктах України (як же набридла ця ганебна "стурбованість"!) і наголосив, що є "нагальна необхідність забезпечити належний відпочинок та ротацію персоналу", бо це є "життєво важливим елементом для безпечної та надійної роботи атомної енергетики".

Росія "окупувала" МАГАТЕ



Військова техніка на території ЗАЕС / Фото з архіву 24 каналу ​

Визнавши, що порушено лише один (!) принцип безпеки з семи (!), МАГАТЕ засвідчила, що не хоче втручатися в ситуацію із захопленням українських атомних станцій. Один визнаний принцип – своєрідна "відмазка" перед світовою спільнотою – мовляв, дивіться, ми слідкуємо за подіями, намагаємося контактувати з ворогуючими сторонами, переймаємося долею працівників АЕС…

Але ні МАГАТЕ в своїх заявах, ні Гроссі в коментарях ні словом не обмовилися про те, що Росія, захопивши атомні об’єкти, грубо порушила важливий міжнародний договір – Женевську конвенцію.

Стаття 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій прямо вказує:

Установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, – не повинні ставати об'єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об'єкти є воєнними об'єктами, якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення.

Що мала б зробити МАГАТЕ, зважаючи на міжнародне право і власні повноваження? Як мінімум – засудити дії Росії. Але асоціація не може спромогтися навіть на стандартну заяву. Тому не варто чекати, що МАГАТЕ долучиться до вимог закрити небо над Україною (чи хоча б над атомними об’єктами) або закликає окупантів залишити АЕС, як то пропонував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС під час телемарафону розповів, що під час зустрічі з Гроссі в турецькій Анталії сказав тому наступне:

Якщо ви принципові люди, якщо ви стоїте на захисті певних прав, то ви повинні сказати росіянам: "Вийдіть за межі ядерних об’єктів, демілітаризуйте їх і передайте під контроль українських спеціалістів та спеціалістів МАГАТЕ".

Але агенція мовчить. Чому? Бо Росія захопила не лише АЕС в Україні, а й практично саме МАГАТЕ.

На сьогодні з боку РФ здійснюється дуже сильний вплив на рішення МАГАТЕ, – каже глава Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков. – В агенції працює багато росіян – серед постійного керівного складу близько 100 осіб. Навіть заступник гендиректора, тобто друга особа в МАГАТЕ – громадянин Росії.

Коріков додав, що "Україна звернулася до МАГАТЕ з пропозицією відсторонити громадян Росії від участі у прийнятті рішень щодо українських питань" та "від ознайомлення з документами, які надходять з України до МАГАТЕ", але "поки що рішення не прийнято".

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Окупанти-рейдери

Ще один важливий момент, який поки що не отримав широкого резонансу – поява на ЧАЕС і ЗАЕС так званих "фахівців компанії "Росатом". Спочатку окупанти приховували цю інформацію, та коли її "засвітили" українські енергетики – визнали, що "вони там є".

Генеральний директор "Росатома" Олексій Ліхачов запевнив Рафаеля Гроссі, що "управління та експлуатація станцій здійснюються оперативним персоналом України", а представники "Росатома" нібито надають їм лише "консультативну допомогу".

Навіщо українським фахівцям, які багато років працюють в енергетиці та мають великий досвід, консультації невідомих осіб, які навіть не називають свої імена, – важко збагнути (як і взагалі зрозуміти дії окупантів на АЕС).

Працівники запорізької станції ідентифікували двох з 11-ти непроханих гостей. Це – головний інженер Балаковської АЕС Олег Романенко та заступник головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Іван Малахов.

Глава "Енергоатому" Петро Котін заявив, що росіяни "намагалися взяти керівництво ЗАЕС у свої руки".

Вони не були допущені туди, але всі ці випадки свідчать, що концерн "Росатом" бере участь в агресії, займається практично рейдерством, намагаючись захопити АЕС і встановити контроль над нею, – сказав Котін.

Більше того, один із загарбників, який представився "керівником військово-цивільної адміністрації", нахабно заявив, що Енергодар – "територія Росії", тому Запорізька АЕС "має працювати відповідно до указів "Росатому".

Окупанти заявили, що збираються спрямувати електроенергію, що виробляється на ЗАЕС, на тимчасово окуповані території Криму і Донбасу. (Може саме для цього прибули російські енергетики?) Але в українському "Енергоатомі" вже розвіяли фантазії окупантів:

Насправді це фізично неможливо зробити.

Зверніть увагу! Це лише на словах, – Жданов про заяву окупантів, що ЗАЕС належить "Росатому"

Важливі новини енергетики

На Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання



Танк окупантів "спостерігає" за ЧАЕС / Фото з архіву 24 каналу

"13 березня завдяки неймовірним зусиллям фахівців "Укренерго", наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами, – повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. – Наші енергетики, ризикуючи життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі. Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, а не від резервного живлення".

Галущенко ще раз звернувся до міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ:

Допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України.

Енергосистема України працює стабільно

Міністр також повідомив, що незважаючи на прицільне руйнування ворогом об‘єктів інфраструктури, українська енергосистема працює стабільно. Тому потреби спеціально скорочувати споживання електроенергії немає.

Галущенко закликав українців, за можливості, вчасно сплатити за комунальні послуги, аби підтримати підприємства енергетичного сектору, і вони й надалі забезпечували стабільне енергопостачання.

Може МАГАТЕ прозріє?

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва, повідомив керівник "Енергоатому" Петро Котін. Але дату візиту ще не визначено…

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