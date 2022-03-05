Чому російські загарбники тепер стали ще й ядерними терористами? Яку статтю Женевської конвенції вони порушили? Як на це відреагували світові лідери і НАТО? Читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми Наслідки штурму Запорізької АЕС: відео з місця події

24 лютого російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Не зважаючи на те, що станція не працює, на ній зберігається велика кількість ядерного палива, викид якого може забруднити величезні території Європи. Але загарбники не переймалися такими "дрібницями" – вони вели активні бойові дії у Зоні Відчуження, направили туди важку техніку, яка підняла радіоактивний пил, а потім ще й влаштували над Чорнобилем імітацію повітряного бою…

Саме тому Україна одразу забила на сполох: закликала світову спільноту визнати Росію ядерним терористом і закрити небо хоча б над ЧАЕС. Але почула у відповідь традиційне: "Ми засуджуємо, стурбовані і спостерігаємо…"





Чорнобильська АЕС / Фото з архіву 24 каналу

Терор небаченого рівня

Така безхребетно-беззуба реакція світу може вилитися в масштабну катастрофу. Бо вже в ніч на 4 березня знахабнілі окупанти атакували Запорізьку АЕС, яка є найбільшою в Європі. Ворог стріляв із важкої зброї, а один зі снарядів влучив у станцію та спричинив пожежу. Вперше в історії людства війська атакували АЕС!

Коли українські вогнеборці прибули на об’єкт, аби загасити полум’я, росіяни їх туди не пустили і продовжили обстріли. А згодом в адміністративні приміщення ЗАЕС увірвалися осатанілі кадирівці. Що тоді було (і що нині є) в їхніх головах – нікому не відомо…

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Від першої особи Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію. Історію України, історію Європи. Росіяни атакували Запорізьку атомну станцію, найбільшу в Європі... Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції – це терор небаченого рівня. В Україні 15 атомних блоків, а в російських військових повністю відбита пам’ять про Чорнобиль, про цю світову трагедію,

– сказав Володимир Зеленський.

Недовге прозріння

Ось тут "вічно стурбована" світова спільнота дещо схаменулася. Бо почула страшне: аварія на Запорізькій АЕС буде в 10 разів масштабнішою, ніж у Чорнобилі. Тож буквально через дві години відбулися термінові телефонні розмови Зеленського з президентом США Джо Байденом і прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном. МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергетики) взяла ЗАЕС під постійний моніторинговий контроль.

Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства,

– голосно застеріг міністр енергетики України Герман Галущенко.



Запорізька АЕС / Фото з архіву 24 каналу

… Але згодом українцям таки вдалося загасити пожежу на ЗАЕС. Радіаційний фон залишився в нормі. Щойно переляканий до нестями Захід перевів подих і… знову заспокоївся. Черговий заклик України – "закрийте" врешті решт небо (!) – вкотре залишився непочутим. У НАТО щось там довго перемовлялися й консультувалися, а потім виголосили: "Ми слідкуватимемо за станом ЗАЕС, але небо ні над станцією, ні взагалі над Україною закривати не будемо…".

Пряма мова

Володимир Зеленський:

– Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто "закриття" неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, не впевнений внутрішньо. Хоча може володіти зброєю у рази потужнішою, ніж у нас.

Дмитро Кулеба:

– До війни українці думали, що НАТО – сильне, а ЄС – слабкий і нерішучий. Після початку війни український народ побачив, що все навпаки. Що ЄС має характер, має силу – застосував безпрецедентні санкції, створив спеціальний фонд для фінансування ЗСУ... Це речі, які ніколи не можна було уявити.

Що має трапитися, аби світ таки схаменувся? Ганебний серіал про "стурбованих боягузів" триває. І це не зважаючи на те, що напади Росії на українські АЕС уже можна класифікувати як ядерний тероризм (вид тероризму, в якому використовується ядерна зброя або радіоактивні матеріали).

Зупинимо ядерний тероризм!

Річ у тім, що навіть військові дії поблизу атомного об’єкта – вже не кажучи про напад на них (!) – є критичним і грубим порушенням Женевської конвенції – ключового договору, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни.

Стаття 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних конфліктів каже:

Установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, – не повинні ставати об'єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об'єкти є воєнними об'єктами, якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення.

Зверніть увагу! Міжнародне право забороняє використання засобів впливу на природне середовище, – Венедіктова

Важливо!



"Те, що сьогодні робить російська армія на Чорнобильській та Запорізькій АЕС – це ядерний тероризм. А міжнародне право вимагає від усіх країн протидіяти ядерному тероризму. Тому Україна має не просити зараз у НАТО закриття неба, а вимагати цього! Це був би захист України і цілої Європи від міжнародного ядерного тероризму. Треба зупинити ядерний тероризм Путіна", – сказав колишній міністр ядерної безпеки України Юрій Костенко.

Зупинимо ядерний тероризм Путіна? Агов, НАТО?