Почему русские захватчики теперь стали еще и ядерными террористами? Какую статью Женевской конвенции они нарушили? Как на это отреагировали мировые лидеры и НАТО? Читайте в материале 24 канала.

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24 февраля российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Несмотря на то, что станция не работает, на ней сохраняется большое количество ядерного топлива, выброс которого может загрязнить огромные территории Европы. Но захватчики не беспокоились о таких "мелочах" – они вели активные боевые действия в Зоне Отчуждения, направили туда тяжелую технику, которая подняла радиоактивную пыль, а потом еще и устроили над Чернобылем имитацию воздушного боя…

Именно поэтому Украина сразу забила тревогу – призвала мировое сообщество признать Россию ядерным террористом и "закрыть" небо хотя бы над ЧАЭС. Но услышала в ответ традиционное: "Мы осуждаем, озабочены и наблюдаем…"



Чорнобильська АЕС / Фото з архіву 24 каналу

Террор невиданного уровня

Такая беспозвоночно-беззубая реакция мира может вылиться в масштабную катастрофу. Потому что уже в ночь на 4 марта обнаглевшие оккупанты атаковали Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Враг стрелял из тяжелого оружия, и один из снарядов попал в станцию ​​и вызвал пожар. Впервые в истории человечества войска атаковали АЭС!

Когда украинские пожарные прибыли на объект, чтобы погасить пламя, россияне их туда не пустили и продолжили обстрелы. Впоследствии в административные помещения ЗАЭС ворвались осатаневшие кадыровцы. Что тогда было (и что сейчас есть) в их головах – никому не известно…

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От первого лица Мы пережили ночь, которая могла бы остановить историю. История Украины, история Европы. Россияне атаковали Запорожскую атомную станцию, крупнейшую в Европе... Российские танкисты знали, что они обстреливаются. Прямой наводкой по станции это террор невиданного уровня. В Украине 15 атомных блоков, а у российских военных полностью отражена память о Чернобыле, об этой мировой трагедии,

– сказал Владимир Зеленский.

Недолгое прозрение

Вот здесь "вечно обеспокоенное" мировое сообщество несколько спохватилось. Услышала страшное: авария на Запорожской АЭС будет в 10 раз масштабнее, чем в Чернобыле. Так что буквально через два часа произошли срочные телефонные разговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Борисом Джонсоном. МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике) взяло ЗАЭС под постоянный мониторинговый контроль.

Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества,

– громко предостерег министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Запорожская АЭС / Фото из архива 24 канала

…Но впоследствии украинцам удалось погасить пожар на ЗАЭС. Радиационный фон остался в норме. Только что испуганный до потери сознания Запад перевел дыхание и... снова успокоился. Очередной призыв Украины – "закройте" наконец небо (!) – в очередной раз остался неуслышанным. В НАТО что-то там долго переговаривались и консультировались, а потом сказали: "Мы будем следить за состоянием ЗАЭС, но небо ни над станцией, ни вообще над Украиной не будем закрывать…".

Прямая речь

Владимир Зеленский:

– Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы "закрытие" неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб, не уверен внутренне. Хотя может владеть оружием в разы более мощным, чем у нас.

Дмитрий Кулеба:

– До войны украинцы думали, что НАТО – сильное, а ЕС – слабый и нерешительный. После начала войны украинский народ увидел, что все наоборот. Что ЕС имеет характер, имеет силу – применил беспрецедентные санкции, создал специальный фонд для финансирования ВСУ... Это вещи, которые никогда нельзя было представить.

Что должно случиться, чтобы мир опомнился? Позорный сериал об "озабоченных трусах" продолжается. И это, несмотря на то, что нападения России на украинские АЭС уже можно классифицировать как ядерный терроризм (вид терроризма, в котором используется ядерное оружие или радиоактивные материалы).

Остановим ядерный терроризм!

Дело в том, что даже военные действия вблизи атомного объекта – уже не говоря о нападении на них (!) – являются критическим и грубым нарушением Женевской конвенции – ключевого договора, закрепляющего в международном праве нормы гуманного отношения во время войны.

Статья 56 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов:

Установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и атомные электростанции, – не должны становиться объектами нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются военными объектами, если такое нападение может вызвать освобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения.

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Важно! "То, что сегодня делает российская армия на Чернобыльской и Запорожской АЭС – это ядерный терроризм. А международное право требует от всех стран противодействовать ядерному терроризму. Поэтому Украина должна не просить сейчас у НАТО закрытия неба, а требовать этого! Это была бы защита Украины и целой Европы от международного ядерного терроризма. Надо остановить ядерный терроризм Путина", – сказал бывший министр ядерной безопасности Украины Юрий Костенко.

Остановим ядерный терроризм Путина? Эй, НАТО?