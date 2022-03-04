На территории АЭС начался пожар. Один из моментов попадания вражеского снаряда попал в объектив камеры видеонаблюдения самой атомной станции.
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