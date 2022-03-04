На території АЕС почалася пожежа. Один із моментів влучання ворожого снаряду потрапив у об'єктив камери відеоспостереження самої атомної станції.

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Обстріл ворогом Запорізької АЕС потрапив на відео

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