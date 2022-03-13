Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він наголосив, що підключення до електропостачання було дуже ризикованим.

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ЧАЕС захоплена російськими окупантами

Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами,

– повідомив Галущенко.

Міністр зауважив, що українські енергетики змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі.

Системи охолодження працюватимуть у штатному режимі

Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, а не залежатимуть від резервного живлення.

Зверніть увагу! Галущенко наголосив, що ЧАЕС – це об'єкт української енергетики, і Україні не потрібна жодна допомога зі сторони.

Міненергетики ще раз звернулось до міжнародних партнерів

Міненергетики ще раз звернулось до міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ. Прохання чітке – допомогти захистити ядерні об'єкти України.

Тим часом окупанти готуються відновити наступ на Лівобережний берег Києвa