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      Персональные данные более трех тысяч задержанных в Москве обнародовали в Telegram

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      Персональные данные более трех тысяч задержанных в Москве обнародовали в Telegram
      Персональные данные более трех тысяч задержанных в Москве обнародовали в Telegram / activerain.com

      Анонимный телеграмм канал "Товарищ майор" обнародовал личную информацию о задержанных митингующих в Москве. Среди них журналисты Meduza, The Village, "Радио Свобода", "Дождь", "Таких дел" и т.д., а также данные простых россиян, которые вышли на митинги 27 июля и 3 августа.

      Известно, что создатели Telegram-канала назвали файл "Базой сторонников Навального". Он содержит паспортные данные, телефоны и адреса, сообщили в "Медиазоне".

      Читайте также: Массовые митинги в России: как реагирует Путин

      Отметим, что файл был создан 27 июля, а последний раз его отредактировали 9 августа. А в графе "компания" вписано ГУ МВД России по Москве. Люди, чьи персональные данные были в базе, рассказали, что получали сообщения на телефон. Их призвали вновь выходить на митинг, который состоится 10 августа, и маскироваться.

      Участники протестов недовольны также тем, что многие кандидаты, лояльные к мэрии Москвы, идут на выборы не от партий, а как самовыдвиженцы. Очевидно, правящая партия "Единая Россия" имеет низкую поддержку в столице РФ. Проблем с регистрацией в провластных кандидатов нет. Выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года. В противовес этому россияне отметили, что выходить на акции протеста будут каждую субботу.

      Что происходит в Москве?
      27 июля во Москве прошел митинг в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в гордуму. Оппозиционеры заявляли, что собрали нужное количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты, однако избирком отказался регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.

      Полиция Москвы разогнала протест, зачистив центральные улицы города от активистов. Некоторые из протестующих получили переломы ног, у многих – разбиты головы. В общем российские силовики задержали 1127 протестующих.

      Митинг в Москве

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      Теги: Новости России Протесты в Москве Telegram столкновения Газ
      Источник: 24 канал
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