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      Персональні дані понад трьох тисяч затриманих у Москві оприлюднили у Telegram

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      Персональні дані понад трьох тисяч затриманих у Москві оприлюднили у Telegram
      Персональні дані понад трьох тисяч затриманих у Москві оприлюднили у Telegram / activerain.com

      Анонімний телеграм-канал "Товариш майор" оприлюднив особисту інформацію про затриманих мітингувальників у Москві. Серед них журналісти Meduza, The Village, "Радіо Свобода", "Дождь", "Таких дел" тощо, а також дані простих росіян, які вийшли на мітинги 27 липня та 3 серпня.

      Відомо, що творці Telegram-каналу назвали файл "Базою прихильників Навального". Він містить паспортні дані, телефони та адреси, повідомили "Медиазона".

      Читайте також: Масові мітинги у Росії: як реагує Путін

      Зазначимо, що файл був створений 27 липня, а останній раз його відредагували 9 серпня. А у графі "компанія" вписано ГУ МВС Росії по Москві. Люди, чиї персональні дані були у базі, розповіли, що отримували повідомлення на телефон. Їх закликали знов виходити на мітинг, що відбудеться 10 серпня, та маскуватися. 

      Учасники протестів незадоволені також тим, що багато кандидатів, лояльних до мерії Москви, ідуть на вибори не від партій, а як самовисуванці. Вочевидь, панівна партія "Єдина Росія" має низьку підтримку в столиці РФ. Проблем із реєстрацією у провладних кандидатів немає. Вибори в московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року. Напротивагу цьому росіяни наголосили, що виходитимуть на акції протесту кожної суботи.

      Що відбувається у Москві?27 липня у Москві прийшов мітинг на підтримку реєстрації незалежних кандидатів на вибори до міськдуми. Опозиціонери заявляли, що зібрали потрібну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати, проте виборчком відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Поліція Москви розігнала протест, зачистивши центральні вулиці міста від активістів. Дехто з протестувальників отримав переломи ніг, у багатьох – розбиті голови. Загалом російські силовики затримали 1127 протестувальників.


      Мітинг у Москві

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      Теги: Новини Росії Протести в Москві Сутички Газ Telegram
      Джерело: 24 канал
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