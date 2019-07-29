Масові мітинги у Росії: як реагує Путін

Тим часом у Росії досі під арештом представники опозиції, яких затримали на мітингах у Москві. До відділків забрали майже 1400 людей. До автозаків пакували усіх без розбору, навіть тих, хто просто проходив повз.

Кілька десятків людей отримали травми. Люди ж, своєю чергою, просто вимагали, аби виборчком не відмовляв у реєстрації опозиційним кандидатам у московську думу.

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В офіс опозиціонера Олексія Навального прямо під час прямого ефіру увірвались правоохоронці з нібито обшуком. З журналіста Володимира Мілонова зірвали мікрофон та перервали трансляцію.



Кількома днями раніше заарештували й самого опозиціонера Олексія Навального на 30 діб. З СІЗО він потрапив до лікарні. Соратники політика підозрюють його - отруїли невідомою хімічною речовиною. А от тюремні лікарі поставили діагноз - гостра алергічна реакція, більш відома в народі як кропив'янка. А затримали політика за те, що він був співорганізатором протестів. Росіяни вийшли відстояти право на чесні вибори, натомість їх відгамселила поліція.



Протестувальники на акції в Москві, вигляд зверху/ фото Mash

Хоча росіяни лише вимагали, аби до виборів у Московську думу , які пройдуть 8 вересня, допустили й опозиційних незалежних кандидатів. Бо тамтешній виборчком зареєстрував лише провладних.



Фото з протесту

Це просто силове захоплення влади. З точки зору закону, мені здається так. Тому що вони заважають виборам і волевиявленню. Злочинці – це вони, в даному випадку,

– сказала протестувальниця Олена Ковалевська.

Правоохоронці жорстоко розігнали людей. І впродовж цього вікенду затримали тисячу триста мітингувальників. Серед затриманих і журналісти, і неповнолітні.

Реакція Путіна

Президент Росії досі ніяк не прокоментував побоїще. Цікаво, що в той час як поліція гамселила протестувальників на центральних каналах була інша картинка.



Путін пішов на дно

У суботу, 27 липня, показували як Путін пірнав у батискафі. А в неділю, як він приймав парад військово-морського флоту у Санкт-Петербурзі.

Реакція світу

У відповідь на поліцейське свавілля в Росії Євросоюз нагадав Кремлю про його міжнародні зобов'язання дотримуватися прав людини. А в Раді Європи, куди нещодавно повернули російську делегацію попри численні порушення Москвою норм міжнародного права, закликали поважати європейські стандарти у виборчому процесі.

Я глибоко занепокоєна масовими арештами демонстрантів і непропорційною реакцією сили з боку поліції, яка намагалася розігнати їх. Свобода слова та свобода зібрань є важливими умовами для демократії,

– наголосила президентка ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є.

1/ I am deeply concerned about the massive arrests of demonstrators and the disproportionate reaction of the police when they tried to disperse them.



Freedom of speech and freedom of assembly are essential conditions for democracy. — Liliane Maury Pasquier (@PACE_President) 28 липня 2019 р.

Висловили свою незгоду з силовим розгоном акції і в Україні. В МЗС засуджують насильство проти її учасників. Також у Міністерстві закордонних справ додали, Кремль своїми діями відверто знущається над тими європейськими державами і політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в ПАРЄ.