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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Масові мітинги у Росії: як реагує Путін

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      Тим часом у Росії досі під арештом представники опозиції, яких затримали на мітингах у Москві. До відділків забрали майже 1400 людей. До автозаків пакували усіх без розбору, навіть тих, хто просто проходив повз.

      Кілька десятків людей отримали травми. Люди ж, своєю чергою, просто вимагали, аби виборчком не відмовляв у реєстрації опозиційним кандидатам у московську думу.

      Читайте також: Протести в Москві: чи загрожує Україні російський сценарій через монобільшість "Слуги народу"

      В офіс опозиціонера Олексія Навального прямо під час прямого ефіру увірвались правоохоронці з нібито обшуком. З журналіста Володимира Мілонова зірвали мікрофон та перервали трансляцію.

      Кількома днями раніше заарештували й самого опозиціонера Олексія Навального на 30 діб. З СІЗО він потрапив до лікарні. Соратники політика підозрюють його - отруїли невідомою хімічною речовиною. А от тюремні лікарі поставили діагноз - гостра алергічна реакція, більш відома в народі як кропив'янка. А затримали політика за те, що він був співорганізатором протестів. Росіяни вийшли відстояти право на чесні вибори, натомість їх відгамселила поліція.

      проетсти у Росії
      Протестувальники на акції в Москві, вигляд зверху/ фото Mash

      Хоча росіяни лише вимагали, аби до виборів у Московську думу , які пройдуть 8 вересня, допустили й опозиційних незалежних кандидатів. Бо тамтешній виборчком зареєстрував лише провладних.

      протести у росії
      Фото з протесту

      Це просто силове захоплення влади. З точки зору закону, мені здається так. Тому що вони заважають виборам і волевиявленню. Злочинціце вони, в даному випадку,
      – сказала протестувальниця Олена Ковалевська.

      Правоохоронці жорстоко розігнали людей. І впродовж цього вікенду затримали тисячу триста мітингувальників. Серед затриманих і журналісти, і неповнолітні.

      Реакція Путіна

      Президент Росії досі ніяк не прокоментував побоїще. Цікаво, що в той час як поліція гамселила протестувальників на центральних каналах була інша картинка.

      путін протести у росії
      Путін пішов на дно

      У суботу, 27 липня, показували як Путін пірнав у батискафі. А в неділю, як він приймав парад військово-морського флоту у Санкт-Петербурзі.

      Реакція світу

      У відповідь на поліцейське свавілля в Росії Євросоюз нагадав Кремлю про його міжнародні зобов'язання дотримуватися прав людини. А в Раді Європи, куди нещодавно повернули російську делегацію попри численні порушення Москвою норм міжнародного права, закликали поважати європейські стандарти у виборчому процесі.

      Я глибоко занепокоєна масовими арештами демонстрантів і непропорційною реакцією сили з боку поліції, яка намагалася розігнати їх. Свобода слова та свобода зібрань є важливими умовами для демократії,
      – наголосила президентка ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є.

      Висловили свою незгоду з силовим розгоном акції і в Україні. В МЗС засуджують насильство проти її учасників. Також у Міністерстві закордонних справ додали, Кремль своїми діями відверто знущається над тими європейськими державами і політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в ПАРЄ.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Мітинги в Росії Протести Олексій Навальний
      Джерело: 24 канал
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