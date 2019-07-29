20:21
29 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
      Вєсті Кремля
      19:35, 27 липня
      Вєсті.UA: Хто стане наступним прем'єром. Як триває навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:01, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Протести в Москві: чи загрожує Україні російський сценарій через монобільшість "Слуги народу"

      318 Читать новость на русском
      Масові протести в Москві
      Масові протести в Москві / Getty Images

      В Росії тривають масові акції протесту, там вже затримали 1370 людей. Звичайно, Україні більш компактна та демократична країна, але все ж, загрози таким подіям в Україні теж є.

      Таку думку висловив політолог Михайло Бесараб у прямому ефірі 24 каналу.

      Актуально! Соратник Януковича Портнов вийшов з допиту в ГПУ

      На питання ведучої 24 каналу, чи можливій в Україні російський сценарій через монобільшість "Слуги народу", Бесараб відповів, що "Україна вже отримала не один сигнал, можливо не від самого Зеленського, але від інших представників його команди або, наприклад, друга Андрія Богдана – Портнова".

      Адже він закликає до насильства і відновлення авторитарного режиму, який був за правління Януковича. Портнов показово хоче покарати Майдан як прояв громадянської солідарності і активності українців. На превеликий жаль, Зеленський досі ніяк не відреагував на цю заяву союзника Богдана,
      – заявив Бесараб.

      Він наголосив на тому, що українське суспільство і паростки російського суспільства – це зовсім різні матерії.

      Що відбувається в Москві? 27 липня росіяни вийшли на акцію протесту в Москві. Протестували проти недопуску до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів. Опозиціонери стверджували, що зібрали потрібну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати, тобто 3% від загальної кількості жителів округу. Виборчком перевірив ці підписи, але відмовився реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Росіяни вийшли на масові протести, але поліція почала їх розгянати із застосуванням сили. Внаслідок чого дехто з учасників акції отримав переломи ніг, у багатьох – розбиті голови. Багатьом довелося ховатися в храмі. Загалом російські силовики затримали 1127 протестувальників.

      blog_ava
      Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
      сьогодні
      24264
      Теги: Новини України Слуга народу Новини Росії Протести Україна – Росія Андрій Портнов
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коли чекати на дешеві кавуни та дині
      сьогодні , 20:02 Коли чекати на дешеві кавуни та дині
      Ірина Поліщук 527
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК почала визнавати результати в округах
      сьогодні , 19:45 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК почала визнавати результати в округах
      230731
      Опозиція нового складу Ради: хто увійде і який матиме вплив
      сьогодні , 18:01 Опозиція нового складу Ради: хто увійде і який матиме вплив
      Інна Жолобович 1668
      На землі, на воді і в повітрі: маневри бійців ООС: вражаючі фото
      сьогодні , 18:01 На землі, на воді і в повітрі: маневри бійців ООС: вражаючі фото
      Володимир Патола
      Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту
      сьогодні , 16:01 Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту
      Світлана Попова 14162
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук