Протести в Москві: чи загрожує Україні російський сценарій через монобільшість "Слуги народу"

В Росії тривають масові акції протесту, там вже затримали 1370 людей. Звичайно, Україні більш компактна та демократична країна, але все ж, загрози таким подіям в Україні теж є.

Таку думку висловив політолог Михайло Бесараб у прямому ефірі 24 каналу.

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На питання ведучої 24 каналу, чи можливій в Україні російський сценарій через монобільшість "Слуги народу", Бесараб відповів, що "Україна вже отримала не один сигнал, можливо не від самого Зеленського, але від інших представників його команди або, наприклад, друга Андрія Богдана – Портнова".

Адже він закликає до насильства і відновлення авторитарного режиму, який був за правління Януковича. Портнов показово хоче покарати Майдан як прояв громадянської солідарності і активності українців. На превеликий жаль, Зеленський досі ніяк не відреагував на цю заяву союзника Богдана,

– заявив Бесараб.

Він наголосив на тому, що українське суспільство і паростки російського суспільства – це зовсім різні матерії.

Що відбувається в Москві? 27 липня росіяни вийшли на акцію протесту в Москві. Протестували проти недопуску до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів. Опозиціонери стверджували, що зібрали потрібну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати, тобто 3% від загальної кількості жителів округу. Виборчком перевірив ці підписи, але відмовився реєструвати більшість кандидатів від опозиції.



Росіяни вийшли на масові протести, але поліція почала їх розгянати із застосуванням сили. Внаслідок чого дехто з учасників акції отримав переломи ніг, у багатьох – розбиті голови. Багатьом довелося ховатися в храмі. Загалом російські силовики затримали 1127 протестувальників.