12:06
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Персонифицированная пенсионная система обеспечит людям достойную жизнь, – Тимошенко

      35 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / obzor.lt

      Новая власть введет персонифицированную пенсионную систему. Она позволит как минимум вдвое увеличить пенсии подавляющему большинству граждан и обеспечить тех, кто тяжело работал на государство, достойной жизнью.

      Об этом кандидат в Президенты Украины Юлия Тимошенко рассказала во время встречи с работниками Черниговского хлебокомбината, говорится на сайте партии.

      Как отметила лидер "Батькивщины", сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, когда владельцы предприятий или государство перечисляют пенсионные взносы работающих, но сами люди не знают, где эти деньги, какая сумма накоплена за жизнь и была ли она проиндексирована.

      Она пояснила работникам комбината, как действует механизм персонифицированной пенсионной системы: "В государственном банке откроется счет и все взносы делаются на частный пенсионный счет человека. Начисляется депозит, эти деньги индексируются, а если банк купил ценные бумаги, то человеку начисляются дивиденды".

      Так, отметила Юлия Тимошенко, на персональном счете человека за всю жизнь накапливается большая сумма денег. Она считает несправедливым, что граждане за свою жизнь платят почти в три раза больше взносов, чем они потом после выхода на пенсию получают в виде выплат.

      Председатель партии считает необходимым немедленно переводить страну на персонифицированную пенсионную систему и создавать пенсионные счета каждому: кто только начал работать, кто проработал часть лет, кто уже на пенсии.

      "Надо высчитать все, что вы перечисляли за себя. Минимум в два раза можно увеличить пенсии, которые являются низкими в сравнении с пенсиями госслужащих. Такой закон уже разработан", – рассказала кандидат на пост президента.

      Юлия Тимошенко также отметила, что у нее уже готов пошаговый план позитивных преобразований во всех сферах жизни украинцев – это Новый курс Украины, разработанный вместе с мощной командой экспертов.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сегодня , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 10
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      сегодня , 11:25 Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      4160
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сегодня , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 2183
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сегодня , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 981
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 января , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 6080
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук