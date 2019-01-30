Персонифицированная пенсионная система обеспечит людям достойную жизнь, – Тимошенко

Новая власть введет персонифицированную пенсионную систему. Она позволит как минимум вдвое увеличить пенсии подавляющему большинству граждан и обеспечить тех, кто тяжело работал на государство, достойной жизнью.

Об этом кандидат в Президенты Украины Юлия Тимошенко рассказала во время встречи с работниками Черниговского хлебокомбината, говорится на сайте партии.

Как отметила лидер "Батькивщины", сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, когда владельцы предприятий или государство перечисляют пенсионные взносы работающих, но сами люди не знают, где эти деньги, какая сумма накоплена за жизнь и была ли она проиндексирована.

Она пояснила работникам комбината, как действует механизм персонифицированной пенсионной системы: "В государственном банке откроется счет и все взносы делаются на частный пенсионный счет человека. Начисляется депозит, эти деньги индексируются, а если банк купил ценные бумаги, то человеку начисляются дивиденды".

Так, отметила Юлия Тимошенко, на персональном счете человека за всю жизнь накапливается большая сумма денег. Она считает несправедливым, что граждане за свою жизнь платят почти в три раза больше взносов, чем они потом после выхода на пенсию получают в виде выплат.

Председатель партии считает необходимым немедленно переводить страну на персонифицированную пенсионную систему и создавать пенсионные счета каждому: кто только начал работать, кто проработал часть лет, кто уже на пенсии.

"Надо высчитать все, что вы перечисляли за себя. Минимум в два раза можно увеличить пенсии, которые являются низкими в сравнении с пенсиями госслужащих. Такой закон уже разработан", – рассказала кандидат на пост президента.

Юлия Тимошенко также отметила, что у нее уже готов пошаговый план позитивных преобразований во всех сферах жизни украинцев – это Новый курс Украины, разработанный вместе с мощной командой экспертов.