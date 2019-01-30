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      Персоніфікована пенсійна система забезпечить людям гідне життя, – Тимошенко

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / obzor.lt

      Нова влада запровадить персоніфіковану пенсійну систему. Вона дозволить щонайменше вдвічі збільшити пенсії переважній більшості громадян і забезпечити тих, хто тяжко працював на державу, гідним життям.

      Про це кандидат у Президенти України Юлія Тимошенко розповіла під час зустрічі з працівниками Чернігівського хлібокомбінату, йдеться на сайті партії.

      Як зауважила лідер "Батьківщини", зараз в Україні діє солідарна пенсійна система, коли власники підприємств або держава перераховують пенсійні внески працюючих, але самі люди не знають, де ці гроші, яка сума накопичена за життя і чи була вона проіндексована.

      Вона пояснила працівникам комбінату, як діє механізм персоніфікованої пенсійної системи: "У державному банку відкриється рахунок і всі внески робляться на приватний пенсійний рахунок людини. Нараховується депозит, ці гроші індексуються, а якщо банк купив цінні папери, то людині нараховуються дивіденди".

      Так, зазначила Юлія Тимошенко, на персональному рахунку людини за все життя накопичується велика сума грошей. Вона вважає несправедливим, що громадяни за своє життя сплачують майже втричі більше внесків, ніж вони потім після виходу на пенсію отримують у вигляді виплат.

      Голова партії вважає необхідним негайно переводити країну на персоніфіковану пенсійну систему та створювати пенсійні рахунки кожному: хто тільки почав працювати, хто пропрацював частину років, хто вже на пенсії.

      "Треба обрахувати все, що ви перераховували за себе. Мінімум у два рази можна збільшити пенсії, які є низькими у порівнянні з пенсіями держслужбовців. Такий закон вже розроблений", – розповіла кандидат на пост президента.

      Юлія Тимошенко також зазначила, що в неї вже готовий покроковий план позитивних перетворень в усіх галузях життя українців – це Новий курс України, розроблений разом із потужною командою експертів.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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