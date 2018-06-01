Перспектив здесь для нас нет, – заробитчане о работе в Европе

Выехать для проживания, работы или обучения за границу готовы только 7 процентов совершеннолетних украинцев.

Таковы данные опроса Киевского международного института социологии, об этом сообщает в своем телесюжете ТРК Украина. И на это есть определенные причины.

По словам опрошенных журналистами заробитчан в Португалии, перспектив достичь карьерного роста за границей для украинцев нет. В частности, об этом рассказал герой сюжета, Петр Романюк, который работает в Португалии три года. В Украине у него осталась семья.

"Я вижу перспективу быть дома, и ту же работу делать на наших плодородных землях, ездить на тракторе, вот для нас перспектива. А перспектива для любого человека на чужбине.... Не может быть здесь никакой перспективы", – поделился работник Петр.

В Португалии Петр работает около курортного города Алмограве. Здесь сотни украинцев выращивают петрушку, редиску, картофель и тыквы. По словам сотрудников, работать приходится тяжело.

"Мы тяжело работаем, потому что факт – здесь мы просто работники. Мы работаем даже семь дней, если мы имеем заказ. Если фирма не сделает этого заказа, она получает штраф", – сказала Наталья Остапюк, которая приехала с Украины.

Другой гастарбайтер Евгений уже выезжает домой, в Украину. Говорит, еле дождался этого момента. Впереди у него около 4 тысяч километров автобусом. Теперь постарается найти работу дома.

"Дома ребенок, все считают часы до того, когда я приеду. Все ничего не хотят: ни денег, ни Португалии, ничего. Только домой", – рассказал Евгений.