Перспектив тут для нас немає, – заробітчани про роботу в Європі

Виїхати для проживання, роботи або навчання за кордон готові тільки 7 відсотків повнолітніх українців.

Такі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, про це повідомляє в своєму телесюжеті ТРК Україна. І на це є певні причини.

За словами опитаних журналістами заробітчан в Португалії, перспектив досягти кар'єрного росту за кордоном для українців немає. Зокрема, про це розповів герой сюжету, Петро Романюк, який працює в Португалії три роки. В Україні у нього залишилася сім'я.

"Я бачу перспективу бути вдома, і ту ж роботу робити на наших родючих землях, їздити на тракторі, ось для нас перспектива. А перспектива для будь-якої людини на чужині…. Не може бути тут ніякої перспективи", – поділився заробітчанин Петро.

У Португалії Петро працює близько курортного міста Алмограве. Тут сотні українців вирощують петрушку, редиску, картоплю і гарбузи. За словами працівників, працювати доводиться важко.

"Ми важко працюємо, тому що факт – тут ми просто працівники. Ми працюємо навіть сім днів, якщо ми маємо замовлення. Якщо фірма не зробить цього замовлення, вона отримує штраф", – сказала Наталія Остап'юк, яка приїхала з України.

Інший заробітчанин Євген вже виїжджає додому, в Україну. Каже, ледве дочекався цього моменту. Попереду у нього близько 4 тисяч кілометрів автобусом. Тепер постарається знайти роботу вдома.

"Вдома дитина, всі рахують години до того, коли я приїду. Всі нічого не хочуть: ні грошей, ні Португалії, нічого. Тільки додому", – розповів Євген.