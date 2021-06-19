Трагическое известие подтвердило руководство компании и заверило, что расследование уже началось.

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Известно, что автобус перевозил шахтеров и рабочих из Палланкати до города Арекипа на юге Перу. По предварительным данным, один из подрядчиков по добыче драгоценных металлов, что был водителем того автобуса, не справился с управлением. В результате автобус вылетел с трассы и перевернулся на бок.

ДТП унесло жизни 27 рабочих, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Сейчас об их судьбе ничего не известно.

Стоит добавить, что Hochschild Mining – крупная компания по добыче и производству золота и серебра, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже. У нее есть ряд проектов в Северной и Южной Америке.



ДТП в Перу забрало жизнь 27 людей / Фото ABC News