В Перу от наводнения пострадали тысячи домов: фото
Наводнение в регионе Перу Мадре-де-Диос повредило около 4 тысяч домов. В результате без воды и электричества остались более 15 тысяч человек.
Источник:Floodlist
По словам министра окружающей среды Перу Габриэля Кихандрия, в результате наводнения пострадали несколько школ и медицинских учреждений.
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Детали стихийного бедствия в Перу
- Из-за непогоды в домах нет водоснабжения и электроснабжения.
- Стихия повредила около 3 тысяч гектаров посевов.
- Больше всего пострадали районы – Пуэбло-Велья, Лас-Пьедрас, Лаберинто и Бока-Колорадо.
- Вооруженные силы работают с Национальным институтом гражданской обороны Перу для распределения предметов первой необходимости. Речь идет о матрасах, простынях, кухонных принадлежностях, противомоскитных сетках и средствах личной гигиены.
По данным национальной службы метеорологии и гидрологии Перу, река Мадре-де-Диос находится на опасном уровне.
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