Наводнение в регионе Перу Мадре-де-Диос повредило около 4 тысяч домов. В результате без воды и электричества остались более 15 тысяч человек.

По словам министра окружающей среды Перу Габриэля Кихандрия, в результате наводнения пострадали несколько школ и медицинских учреждений. Читайте также Три президента за неделю: что происходит в странном Перу Детали стихийного бедствия в Перу Из-за непогоды в домах нет водоснабжения и электроснабжения.

Стихия повредила около 3 тысяч гектаров посевов.

Больше всего пострадали районы – Пуэбло-Велья, Лас-Пьедрас, Лаберинто и Бока-Колорадо.

Вооруженные силы работают с Национальным институтом гражданской обороны Перу для распределения предметов первой необходимости. Речь идет о матрасах, простынях, кухонных принадлежностях, противомоскитных сетках и средствах личной гигиены. По данным национальной службы метеорологии и гидрологии Перу, река Мадре-де-Диос находится на опасном уровне. Обратите внимание! Уровень воды в реке является высоким длительное время. 19 января Мадре-де-Диос уже выходила из берегов, из-за проливного дождя. Наводнение повредило дома и инфраструктуру.

Наводнение в Перу / Фото Minam Peru