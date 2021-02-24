У Перу від повені постраждали тисячі будинків: фото
Повінь у регіоні Перу Мадре-де-Діос пошкодила близько 4 тисячі будинків. Внаслідок цього без води та електрики залишилися понад 15 тисяч людей.
Джерело:Floodlist
За словами міністра навколишнього середовища Перу Габріеля Кіхандрія, внаслідок повені постраждали кілька шкіл і медичних установ.
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Деталі стихійного лиха у Перу
- Через негоду у будинках немає водопостачання та електропостачання.
- Стихія пошкодила близько 3 тисячі гектарів посівів.
- Найбільше постраждали райони – Пуебло-Вел'я, Лас-П'едрас, Лаберінто і Бока-Колорадо.
- Збройні сили працюють з Національним інститутом цивільної оборони Перу для розподілу предметів першої необхідності. Мовиться про матраци, простирадла, кухонне приладдя, протимоскітні сітки та засоби особистої гігієни.
За даними, служби метеорології і гідрології Перу, річка Мадре-де-Діос перебуває на небезпечному рівні.
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