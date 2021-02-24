Повінь у регіоні Перу Мадре-де-Діос пошкодила близько 4 тисячі будинків. Внаслідок цього без води та електрики залишилися понад 15 тисяч людей.

За словами міністра навколишнього середовища Перу Габріеля Кіхандрія, внаслідок повені постраждали кілька шкіл і медичних установ. Читайте також Три президенти за тиждень: що відбувається у дивному Перу Деталі стихійного лиха у Перу Через негоду у будинках немає водопостачання та електропостачання.

Стихія пошкодила близько 3 тисячі гектарів посівів.

Найбільше постраждали райони – Пуебло-Вел'я, Лас-П'едрас, Лаберінто і Бока-Колорадо.

Збройні сили працюють з Національним інститутом цивільної оборони Перу для розподілу предметів першої необхідності. Мовиться про матраци, простирадла, кухонне приладдя, протимоскітні сітки та засоби особистої гігієни. За даними, служби метеорології і гідрології Перу, річка Мадре-де-Діос перебуває на небезпечному рівні. Зверніть увагу! Рівень води у річці є високим тривалий час. 19 січня Мадре-де-Діос вже виходила з берегів, через проливний дощ. Повінь пошкодила будинки та інфраструктуру.

Повінь у Перу / Фото Minam Peru