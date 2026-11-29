Об этом сообщают перуанские СМИ.

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Что известно об инциденте?

Всего в результате катастрофы погибли восемь военнослужащих, еще один выжил. Среди погибших оказался капитан Бруно Ривас Сегарра, который недавно участвовал в миссии сопровождения папы Льва XIV.

Трагедия произошла в отдаленном районе страны, однако причины крушения вертолета пока остаются неизвестными. Единственного выжившего срочно эвакуировали в столицу для оказания помощи.

Капитан Военно-воздушных сил Перу Бруно Ривас Сегарра несколько недель назад входил в состав экипажа одного из вертолетов, задействованных в ходе официального визита Папы Римского.

Военные подтвердили, что погибший офицер действительно участвовал в обеспечении безопасности понтифика, однако отвечал лишь за сопровождение и воздушное прикрытие, а не за управление основным вертолетом.