Про це повідомляють перуанські ЗМІ.

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Що відомо про інцидент?

Загалом внаслідок катастрофи загинули вісім військовослужбовців, ще один вижив. Серед загиблих опинився капітан Бруно Рівас Сегарра, який нещодавно брав участь у місії супроводу папи Лева XIV.

Трагедія сталася у віддаленому районі країни, проте причини падіння гелікоптера наразі залишаються невідомими. Єдиного вцілілого терміново евакуювали до столиці для надання допомоги.

Капітан Повітряних сил Перу Бруно Рівас Сегарра кілька тижнів тому входив до складу екіпажу одного з гелікоптерів, залучених до офіційного візиту Папи Римського.

Військові підтвердили, що загиблий офіцер справді брав участь у заходах безпеки понтифіка, проте відповідав лише за супровід і повітряне прикриття, а не за керування основним бортом.