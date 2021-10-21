Там главой государства избрали сельского педагога без реального политического опыта и даже без своей команды управленцев. Зовут этого человека Педро Кастильо.

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Он родился в бедной семье неграмотных крестьян, с ранних лет занимался тяжелым трудом и умудрился вырваться из нищеты – получил диплом педагога и больше четверти века учил детей в одной из сельских школ.

Кастильо в политике

В политику Педро Кастильо привела тяга к справедливости. Он принимал участие в нескольких масштабных забастовках учителей и в конце концов сам стал организатором протестов.

Причем, настолько заметным, что в 2017 году представлял всех бастующих педагогов на переговорах с тогдашним президентом Педро Пабло Кучински.

Те переговоры стали для него пропуском в большую политику. Во-первых, потому, что закончились победой бастующих – власти подняли им зарплаты.

А во-вторых, напористого сельского учителя показали по всем телеканалам. Он стал узнаваемым человеком, а известность – это воздух политика.

Ситуацией воспользовалась левая партия

Этот воздух Педро Кастильо по-настоящему вдохнул уже в этом году, когда пандемия коронавируса и вызванный ею глубокий экономический кризис здорово подорвали доверие избирателей к старым проверенным политикам.



Сказка Кастильо может закончиться / Фото с фейсбука бывшего учителя

Этой ситуацией воспользовалась левая, прям-таки большевистская, партия "Свободное Перу", которая сделала раскрученного учителя своим лицом.

Отметим! С его помощью эти большевики впервые в истории попали в парламент, где взяли больше трети мест.

А потом и сам Кастильо был избран президентом. К вершинам власти его привели обещания:

раздать студентам и школьникам бесплатные планшеты для занятий;

поднять зарплаты всем беднякам;

построить общество всеобщего счастья здесь и сейчас.

Но не вышло. А все потому, что больше половины депутатов парламента – совсем не большевики и даже не левые, они просто не дали президенту распоряжаться бюджетом так, как ему вздумается.

И конституцию менять таким образом, чтобы государство брало на себя заботу обо всех, тоже не дали.

Помыкался Педро Кастильо, пободался с непримиримыми депутатами, понял, что все без толку, да попытался было поумерить свой большевистский пыл.

Отказаться от самых радикальных левых идей и действовать в рамках существующих, совсем не коммунистических законов. Даже перестановки в правительстве устроил: выставил самых оголтелых коммунистов и взял на их места людей менее радикальных.

На учителя посыпались обвинения

Тут уже на дыбы встала его партия. На голову учителя посыпались обвинения в предательстве, в оппортунизме, в правом уклонизме – вообще во всех социалистических смертных грехах.



Рейтинги Кастильо падают / Фото La Republica

Дошло до того, что президенту его же однопартийцы предъявили ультиматум:

или он возвращается на бескомпромиссные социалистические позиции, выгоняет буржуев из правительства и реанимирует свою ультралевую программу;

или партия отворачивается от него.

Педро Кастильо оказался в очень неприятной ситуации, наверное, самой ужасной для политика: он, вроде, самый главный, но сделать ничего не может.

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Парламентское большинство не готово к резкому левому повороту, а его собственная партия – его же товарищи и единомышленники – не готова давать своему президенту свободу действий.

Рейтинги Кастильо падают

Разборки внутри правящей партии и опасность паралича власти буквально убивают рейтинги президента. Согласно данным социологов, 6 из 10 перуанцев считают Кастильо плохими лидером.

А местные букмекеры принимают ставки на то, как скоро он отречется от своего поста. У перуанской сказки про учителя, ставшего президентом, скорее всего не будет счастливого конца.