Президентскую присягу Кастильо примет 28 июля. В своей речи политик уже пообещал отбросить все, что противоречит дипломатии.
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Мы будем работать вместе, и объединим эту страну,
– заверил Кастильо.
Что обещает изменить Кастильо
Накануне президентских выборов политик озвучил ряд обещаний. Отдельно:
- преодолеть коррупцию;
- внести изменения в законодательство;
- провести реформу образования.
Победа Кастильо: главное
- Президентские выборы в Перу состоялись в июне.
- Победу на них одержал бывший школьный учитель Педро Кастильо, который возглавляет партию "свободное Перу".
- Представительница консерваторов Кейко Фухимори получила только 49,875% голосов.
- Политическую деятельность с учительством Кастильо совмещал с 2002 года. Сначала он был лидером отрядов крестьянской самообороны от местных картелей, а в 2017 году возглавил забастовку учителей.
- Кастильо признавался, что принять участие в выборах его побудила пандемия коронавируса. Политик рассказал: обучение в условиях изоляции было очень тяжело проводить, так как дети не имели доступа к смартфонам. Власти хоть и обещали предоставить всем планшеты, однако, в конце концов, ничего не сделали.