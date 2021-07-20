Президентскую присягу Кастильо примет 28 июля. В своей речи политик уже пообещал отбросить все, что противоречит дипломатии.

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Мы будем работать вместе, и объединим эту страну,

– заверил Кастильо.

Что обещает изменить Кастильо

Накануне президентских выборов политик озвучил ряд обещаний. Отдельно:

преодолеть коррупцию;

внести изменения в законодательство;

провести реформу образования.

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