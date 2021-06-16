Он шел на выборы от социалистов. И смог получить чуть более 50% голосов избирателей, пришедших на участки.

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Президентом Перу стал сельский учитель

15 июня в Перу в Латинской Америке завершился подсчет голосов избирателей, принявших участие в выборах президента.

Победителем стал Педро Кастильо – 50,125% бюллетеней содержали отметку напротив его имени.

Конкурентке – представительнице консерваторов Кейко Фухимори – насчитали только 49,875% голосов.

Разница между кандидатами составила всего примерно 44 тысячи голосов.

Педро Кастильо – перуанский "Голобородько"

Кто такой Педро Кастильо

Педро Кастильо – школьный учитель, который баллотировался от социалистов. Его победа на выборах у украинцев может ассоциироваться с сюжетом известного сериала "Слуга народа", однако на самом деле реальная ситуация имеет существенное отличие:

Кастильо в политике уже много лет – с 2002.

Еще раньше его знали как лидера отрядов крестьянской самообороны от местных картелей.

А в 2017 году он стал популярным в народе как глава забастовки учителей.

Интересно, что идти в президенты Кастильо решил из-за пандемии COVID-19.

По его же словам, проводить уроки в условиях изоляции было очень трудно, потому что у большинства учеников просто нет смартфонов. Власть при этом обещала обеспечить детей планшетами, но ничего так и не сделала.

Какие предвыборные обещания обеспечили Касьтильо победу

Итак, Педро Кастильо стал президентом:

С обещаниями провести реформу образования, побороть коррупцию, а заодно и переписать конституцию.

А еще он пообещал, что в случае победы будет жить на зарплату учителя.

Не менее оригинальны и его внешнеполитические заявления:

Кастильо, например, считает власть Венесуэлы в лице диктатора Николаса Мадуро – вполне демократичной.

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