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      Чем сериал "Слуга народа" привлек избирателей Зеленского

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      До выборов осталось четыре дня, а на канале олигарха Игоря Коломойского стартует премьера нового сезона сериала, который уже окрестили предвыборной рекламой Владимира Зеленского.

      С тех пор как шоумен объявил, что идет в президенты, грани между реальным Зеленским и вымышленным Василием Голобородько действительно стерлись.

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      В сериале "Слуга народа" случайно записанная на видео речь делает преподавателя Василия Голобородько известным на всю страну и приводит в большую политику – в кресло президента.

      Политический сериал студии "Квартал 95" вышел в эфир в ноябре 2015 года. И за три года проложил тропу в настоящие кандидаты в президенты актеру, который сыграл Голобородько – шоумену Владимиру Зеленскому.

      зеленський слуга народу квартал вибори
      Сериальная команда Зеленского

      Сюжет с двойным смыслом намекает – персонаж вымышленный, но обстоятельства – реальные. Министры пилят бюджет, депутаты в кулуарах парламента дерибанят должности, а олигархи делят лакомые куски экономики. Всё гиперболизировано, но очень похоже на настоящую украинскую политику. В метафорической форме в сериале есть даже знаменитый "Роттердам+" – коррупционная схема ценообразования для угля.

      С этой гидрой политической коррупции и борется в сериале новоизбранный президент из народа. Он, даже сев в президентское кресло, продолжил ездить на работу на велосипеде, жить в обычной квартире и предлагать простые и эффектные решения сложных проблем.

      зеленський вибори слуга народу коломойський
      Экранный герой Зеленского живет простой жизнью

      Вот в этих персонажах легко угадать троицу реальных олигархов: Маматов – Ринат Ахметов, Ройзман – Игорь Коломойский и Нимчук – Виктор Пинчук. Голобородько же отказывается идти им на уступки. В ответ – подконтрольные олигархам депутаты не голосуют за антикоррупционные законы. В конце-концов Голобордько расстреливает саботажников, мысленно и на радость зрителям.

      Зеленський вибори Коломойський
      Актеры в сериале символизировали крупнейших олигархов Украины

      В реальной жизни эту политическую фантастику и коллективную мечту в эфире телеканала "1+1" посмотрели более 20 миллионов зрителей. И судя по данным соцопросов, многие из них хотели бы стать свидетелями перевоплощения Голобородько в реального президента – минимум 20%.

      Все возможные мифы и соблазны, мечты, которые бы хотели украинцы, вложили в один фильм, совершенно не отрицая, что они вообще друг другу противоречат,
      – подчеркнул эксперт по политике Александр Солонтай.

      Владимир Зеленский-кандидат в немногочисленных интервью подчеркивает: именно такой, как в сериале, он и его команда хотят видеть Украину.

      Пусть она для нас будет эмоциональным подъемом, а для политиков – дорожной картой,
      – сказал шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский о "Слуге народа".

      В ноябре социологи впервые полушутя включили Владимира Зеленского в предвыборные рейтинги вторым. Вскоре, он сам анонсировал новый сезон "Слуги народа" – как раз под президентские выборы. И начал масштабную кампанию – с бордами и роликами, в которых непонятно что рекламировал – то ли сериал, то ли собственное президентство.

      слуга народу президент вибори
      Реклама Владимира Зеленского

      "Эта реклама, действительно, сериала "Слуга народа 3", которая в какой-то момент может, если очень правильно повернуть ключик, она может работать и на предвыборную кампанию", – заявил Зеленский.

      За 5 месяцев рейтинги выросли с 7 до 27 процентов, а грань между экранным вымыслом и реальной кандидатской программой Зеленский и его команда стерли.

      Люди же на самом деле голосуют не за Зеленского. Люди голосуют за этого желанного Голобородько,
      – отметил эксперт по политике Александр Солонтай.

      Новый сезон "Слуги народа" выходит на канале 1+1 за 5 дней до голосования. В нем новоиспеченный кандидат в президенты – хоронит своего предшественника.

      Каковы данные последних соцопросов? По результатам опроса, проведенного в начале марта 2019 года группой "Рейтинг", лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), а третью – Петр Порошенко (17,4%). В первую пятерку вошли также Юрий Бойко, за которого готовы отдать свои голоса 10,2%, и Анатолий Гриценко – 9,4%. Каждый шестой не определился с выбором кандидата.

      Опрос Киевского международного института социологии с 14 по 22 марта 2019 года показывает немного другие результаты. Зеленский увеличил отрыв от второго места. За него готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. А на второе место вышел Петр Порошенко – 17,1%. Юлия Тимошенко спустилась на третье с показателем 12,5%. Замыкают пятерку лидер от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (10,4%) и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).

      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

      вибори президента зеленський порошенко тимошенко
      Как будут проходить президентские выборы 2019 в Украине

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Игорь Коломойский Слуга народа
      Источник: 24 канал
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