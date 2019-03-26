Зеленский может сам слить свой рейтинг, – эксперт

Кандидаты в президенты не могут предложить что-то такое, что изменит кардинально поддержку избирателей. Кроме компромата, грязи и взаимных обвинений, ничего не будет.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Политолог отмечает: к компроматам украинцы привыкли. К примеру, народный депутат-беглец Онищенко, которого подозревают в коррупции, обещал обнародовать очередной компромат против Порошенко, еще одну запись телефонных разговоров. Сработает ли он – вопрос. Онищенко связывают с финансированием Тимошенко. В отношении Тимошенко работают ГПУ и СБУ относительно сетки по подкупу избирателей.

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Что касается Зеленского, то, считает политолог, компромат не сработает.

Те, кто поддерживает Зеленского, руководствуются эмоциями. Это – не рациональный выбор. И любая информация против Зеленского воспринимается как подтверждение правильности выбора. Слить свой рейтинг может только сам Зеленский, если будет что-то совершенно нелепо комментировать, наделает каких-то откровенных ошибок,

- убежден Вигиринский.

Эксперт также добавил: поездку Юрия Бойко и кума Путина Медведчука в Москву на встречу с российским премьером Медведевым использовал и Порошенко. Действующий президент заявил, что Бойко поехал на поклон сдавать интересы Украины. И это вписывается в риторику Порошенко. В борьбе за второе место вписывается в контекст кампании Порошенко и заявление Бойко о готовности объединиться с Юлией Тимошенко ради мира.

Данные последних соцопросов?По результатам опроса, проведенного в начале марта 2019 года группой "Рейтинг", лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), а третье – Петр Порошенко (17,4%). В первую пятерку вошли также Юрий Бойко, за которого готовы отдать свои голоса 10,2% и Анатолий Гриценко – 9,4%. Каждый шестой не определился с выбором кандидата.



Опрос Киевского международного института социологии с 14 по 22 марта 2019 года показывает немного другие результаты. Зеленский увеличил отрыв от второго места. За него готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. А на второе место вышел Петр Порошенко – 17,1%. Юлия Тимошенко спустилась на третье с показателем 12,5%. Замыкают пятерку лидер от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (10,4%) и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).



Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.