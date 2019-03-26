Зеленський може сам злити свій рейтинг, – експерт

Кандидати в президенти не можуть запропонувати щось таке, що змінить кардинально підтримку виборців. Крім компромату, бруду і взаємних обвинувачень, нічого не буде.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Політолог зауважує: до компроматів українці звикли. Приміром, народний депутат-утікач Онищенко, якого підозрюють у корупції, обіцяв оприлюднити черговий компромат проти Порошенка, ще один запис телефонних розмов. Чи спрацює він – питання. Онищенка пов’язують з фінансуванням Тимошенко. Щодо Тимошенко працюють ГПУ і СБУ відносно сітки з підкупу виборців.

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Щодо Зеленського, то, вважає політолог, компромат не спрацює.

Ті, хто підтримує Зеленського, керуються емоціями. Це – не раціональний вибір. І будь-яка інформація проти Зеленського сприймається як підтвердження правильності вибору. Злити свій рейтинг може тільки сам Зеленський, якщо буде щось геть недолуго коментувати, наробить якихось відвертих помилок,

– переконаний Вігірінський.

Експерт також додав: поїздку Юрія Бойка і кума Путіна Медведчука до Москви на зустріч з російським прем’єром Медведєвим використав і Порошенко. Діючий президент заявив, що Бойко поїхав на поклон здавати інтереси України. І це вписується в риторику Порошенка. В боротьбі за друге місце вписується в контекст кампанії Порошенка і заява Бойка про готовність об’єднатися з Юлією Тимошенко заради миру.

Які дані останніх соцопитувань?За результатами опитування, проведеного на початку березня 2019 року групою "Рейтинг", лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), а третю – Петро Порошенко (17,4%). У першу п'ятірку увійшли також Юрій Бойко, за якого готові віддати свої голоси 10,2% та Анатолій Гриценко – 9,4%. Кожен шостий не визначився з вибором кандидата.



Опитування Київського міжнародного інституту соціології з 14 по 22 березня 2019 року показує трохи інші результати. Зеленський збільшив відрив від другого місця. За нього готові віддати свої голоси 32,1% українців. А на друге місце вийшов Петро Порошенко – 17,1%. Юлія Тимошенко спустилася на третє з показником 12,5%. Замикають п’ятірку лідер від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (10,4%) та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,9%).



Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.