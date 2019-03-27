Політична фантастика чи фантастична політика: чим "Слуга народу" привабив виборців Зеленського

До виборів лишилось чотири дні, а на каналі олігарха Ігоря Коломойського стартує прем'єра нового сезону серіалу, який вже охрестили передвиборчою рекламою Володимира Зеленського.

Відтоді як шоумен оголосив, що йде в президенти межі між реальним Зеленським і вигаданим Василем Голобородьком дійсно стерлися.

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У серіалі "Слуга народу" випадково записана на відео промова робить викладача Василя Голобородька відомим на всю країну та приводить у велику політику – в крісло президента.

Політичний серіал студії "Квартал 95" вийшов в ефір у листопаді 2015 року. І за три роки проклав стежку у справжні кандидати в президенти актору, який зіграв Голобородька – шоумену Володимиру Зеленському.



Серіальна команда Зеленського

Сюжет з подвійним змістом натякає – персонаж вигаданий, але обставини – реальні. Міністри пилять бюджет, депутати в кулуарах парламенту дерибанять посади, а олігархи ділять ласі шматки економіки. Все гіперболізовано, але дуже схоже на справжню українську політику. У метафоричній формі у серіалі є навіть славнозвісний "Роттердам+" – корупційна схема ціноутворення для вугілля.

З цією гідрою політичної корупції і бореться у серіалі новообраний президент з народу. Він навіть сівши в президентське крісло продовжив їздити на роботу на велосипеді, жити у звичайній квартирі і пропонувати прості й ефектні рішення складних проблем.



Екранний герой Зеленського живе простим життям

Ось у цих персонажах легко вгадати трійцю реальних олігархів: Маматов – Рінат Ахметов. Ройзман – Ігор Коломойський і Німчук – Віктор Пінчук. Голобородько ж відмовляється іти їм на поступки. У відповідь – підконтрольні олігархам депутати не голосують за антикорупційні закони. В кінці-кінців Голобордько розстрілює саботажників, подумки та на радість глядачам.



Актори у серіали символізували найбільших олігархів України

В реальному житті цю політичну фантастику і колективну мрію в ефірі телеканалу "1+1" подивилися більше 20 мільйонів глядачів. І судячи з даних соцопитувань, багато з них хотіли б стати свідками перевтілення Голобородька у реального президента – щонайменше 20%.

Усі можливі міфи і спокуси, мрії, які би хотіли українці, вложили в один фільм, абсолютно не заперечуючи, що вони взагалі суперечать одне одному,

– наголосив експерт з політики Олександр Солонтай.

Володимир Зеленський-кандидат у нечисленних інтерв'ю підкреслює: саме такою, як в серіалі, він і його команда хочуть бачити Україну.

Нехай вона для нас буде емоційним підйомом, а для політиків – дорожньою картою,

– сказав шоумен, кандидат у президенти України Володимир Зеленський про "Слугу народу".

У листопаді соціологи вперше напівжартома включили Володимира Зеленського в передвиборчі рейтинги другим. Невдовзі по тому, він сам анонсував новий сезон "Слуги народу" – якраз під президентські вибори. І розпочав масштабну кампанію – з бордами і роликами, в яких незрозуміло що рекламував – чи то серіал, чи то власне президентство.



Реклама Володимира Зеленського

"Ця реклама, дійсно, серіалу "Слуга народу 3", яка в якийсь момент може, якщо дуже правильно повернути ключик, вона може працювати і на передвиборну кампанію", – заявив Зеленський.

За 5 місяців рейтинги зросли з 7 до 27 відсотків, а грань між екранною вигадкою і реальною кандидатською програмою Зеленський і його команда стерли.

Люди ж насправді голосують не за Зеленського. Люди голосують за цього омріяного Голобородька,

– зазначив експерт з політики Олександр Солонтай.

Новий сезон "Слуги народу" виходить на каналі 1+1 за 5 днів до голосування. У ньому новоспечений кандидат в президенти - ховає свого попередника.

Які дані останніх соцопитувань?За результатами опитування, проведеного на початку березня 2019 року групою "Рейтинг", лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), а третю – Петро Порошенко (17,4%). У першу п'ятірку увійшли також Юрій Бойко, за якого готові віддати свої голоси 10,2% та Анатолій Гриценко – 9,4%. Кожен шостий не визначився з вибором кандидата.



Опитування Київського міжнародного інституту соціології з 14 по 22 березня 2019 року показує трохи інші результати. Зеленський збільшив відрив від другого місця. За нього готові віддати свої голоси 32,1% українців. А на друге місце вийшов Петро Порошенко – 17,1%. Юлія Тимошенко спустилася на третє з показником 12,5%. Замикають п’ятірку лідер від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (10,4%) та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,9%).



Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.



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