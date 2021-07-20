Президентську присягу Кастильо складе 28 липня. У своїй промові політик вже пообіцяв відкинути усе, що суперечить дипломатії.

Зауважте Україна розширила безвізовий режим з Перу: що змінилося

Ми працюватимемо разом, і об'єднаємо цю країну,
– запевнив Кастильо.

Що обіцяє змінити Кастильо

Напередодні президентських виборів політик озвучив низку обіцянок. Зокрема:

  • подолати корупцію;
  • внести зміни у законодавство;
  • провести реформу освіти.

Перемога Кастильо: головне

  • Президентські вибори у Перу відбулися у червні.
  • Перемогу на них здобув колишній шкільний учитель Педро Кастильо, який очолює партію "Вільне Перу".
  • Представниця консерваторів Кейко Фухіморі здобула тільки 49,875% голосів.
  • Політичну діяльність з вчителюванням Кастильо поєднував з 2002 року. Спершу він був лідером загонів селянської самооборони від місцевих картелів, а у 2017 році очолив страйк вчителів.
  • Кастильо зізнавася, що взяти участь у виборах його спонукала пандемія коронавірусу. Політик розповів: навчання в умовах ізоляції було дуже важко проводити, адже діти не мали доступу до смарфонів. Влада хоч і обіцяла надати усім планшети, однак, зрештою, нічого не зробила.