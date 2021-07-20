Президентську присягу Кастильо складе 28 липня. У своїй промові політик вже пообіцяв відкинути усе, що суперечить дипломатії.

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Ми працюватимемо разом, і об'єднаємо цю країну,

– запевнив Кастильо.

Що обіцяє змінити Кастильо

Напередодні президентських виборів політик озвучив низку обіцянок. Зокрема:

подолати корупцію;

внести зміни у законодавство;

провести реформу освіти.

Перемога Кастильо: головне