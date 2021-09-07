Жена действующего президента США Джо Байдена стала первой в истории страны женщиной, которая покинула Белый дом, чтобы работать на обычной работе полный день. Она объяснила это своей любовью к учительству.

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"Есть некоторые вещи, которые вы просто не можете заменить, и я не могу дождаться возвращения в класс", – сообщила Байден.

Первая леди, которая будет работать

Первая леди более года преподавала студентам онлайн, в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями. По словам профессора Бостонского университета Тамми Вигил, для американцев жена президента, которая работает – это "большое дело".

До Джилл Байден все первые леди не работали вне дома, их задачей была поддержка мужей и детей. Иногда первые женщины США выступали специальными послами своих мужей, занимались благотворительностью и поддержкой социально незащищенных групп людей.

70-летняя жена Джо Байдена решила проторить собственный путь для себя и своих преемниц. Она подчеркнула, что всегда мечтала построить карьеру и муж не собирался заставлять ее отказаться от любимой работы.

Преподавание – это не только то, что я делаю. Это то, кем я являюсь,

– подчеркнула Байден.

Должность первой леди не имеет четкого описания деятельности и не оплачивается. Впрочем, она требует высокого уровня ответственности и публичности.

Джилл Байден собирается преподавать перед студентами каждый вторник и четверг. Все занятия проходят с соблюдением карантинных норм, в защитных масках. Первая леди также получила 2 дозы прививки от коронавируса.

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