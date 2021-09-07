Дружина чинного президента США Джо Байдена стала першою в історії країни жінкою, яка покинула Білий дім, щоб працювати на звичайній роботі повний день. Вона пояснила це своєю любов'ю до вчителювання.

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"Є деякі речі, які ви просто не можете замінити, і я не можу дочекатися повернення в клас", – повідомила Байден.

Перша леді, що працюватиме

Перша леді понад рік викладала студентам онлайн, у зв'язку з пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями. За словами професорки Бостонського університету Таммі Вігіл, для американців дружина президента, яка працює – це "велика справа".

До Джилл Байден усі перші леді не працювали поза домом, їхнім завданням була підтримка чоловіків та виховання дітей. Інколи перші жінки США виступали спеціальними послами своїх чоловіків, займалися благодійністю та підтримкою соціально незахищених груп людей.

70-річна дружина Джо Байдена вирішила проторувати власний шлях для себе та своїх наступниць. Вона наголосила, що завжди мріяла збудувати кар'єру і чоловік не збирався змушувати її відмовитися від улюбленої роботи.

Викладання – це не тільки те, що я роблю. Це те, ким я є,

– наголосила Байден.

Посада першої леді не має чіткого опису діяльності і не оплачується. Втім вона вимагає високого рівня відповідальності та публічності.

Джилл Байден збирається викладати перед студентами щовівторка та щочетверга. Усі заняття проходять з дотриманням карантинних норм, у захисних масках. Перша леді також отримала 2 дози щеплення від коронавірусу.

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