Об этом сообщает Defence Express. Компания "Украинская бронетехника" передала Национальной гвардии Украины первую партию новых бронированных автомобилей "Новатор-2".

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Как отметил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас, машина создавалась с учетом всех пожеланий нацгвардейцев, а испытания новой машины перед стартом серийного производства продолжались почти год. Он сообщил, что "Украинская бронетехника" стала первым из производителей, кто поставляет бронированные автомобили сразу со средствами радиоэлектронной борьбы.

Как заявил заместитель командующего Нацгвардии Александр Билоус, бронеавтомобиль "Новатор-2" был изготовлен по заказу НГУ в соответствии с потребностями иметь на вооружение бронеавтомобиль под боевую группу. "Такие автомобили получит каждая боевая бригада Нацгвардии", – утверждает Белоус.

Напомним, новый 10-местный бронеавтомобиль "Новатор-2" был впервые представлен в сентябре 2023 года на выставке MSPO в Польше, машина создана на базе предыдущей версии "Новатора" с учетом требований сегодняшнего поля боя.

Появление 10-местной версии объясняется именно потребностью военных, хотя на самом деле "Новатор-2" получился не намного больше пятиместной версии, длина машины выросла всего на 10 сантиметров, а основные изменения в машине пришлись на ту часть, которая была кузовом пикапа – ее зашили броней, установили 5-тисантиметровые окна, дополнительные кресла и люк в задней части – как дополнительную точку для ведения огня, а также для эвакуации.