Сейчас, отметил Дмитрий Живицкий, ситуация на Сумщине является стабильной и спокойной. Однако за несколько часов до этого пограничные села обстреляли из минометов или артиллерии.

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Повреждены частные дома

Были сброшены 120-миллиметровые мины, повреждены частные дома. Мина залетела к людям прямо в избу. Это за последние дней 10 самая серьезная провокация,

– сказал Живицкий.

Глава ОВА отметил: обстрел происходил с территории России. Массированного наступления пока ожидать не следует, однако следует быть очень осторожными, ведь страна-агрессор расположена прямо у границы Сумской области.

Ожидать можно, чего угодно, – Живицкий

В соседней Харьковщине ведут активные боевые действия, поэтому ожидать, говорит Живицкий, можно чего угодно. Поэтому возвращаться на Сумщину женщинам с детьми, пожилым людям и больным еще не советуют. Зато в области ждут людей, у которых есть работа, чтобы возвращать регион к нормальной жизни.

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