Зараз, зазначив Дмитро Живицький, ситуація на Сумщині є стабільною та спокійною. Проте за декілька годин до цього прикордонні села обстріляли з мінометів або артилерії.

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Зазнали пошкоджень приватні будинки

Було скинуто 120-міліметрові міни, пошкоджено приватні будинки. Міна залетіла до людей прямо в хату. Це за останні днів 10 найсерйозніша провокація,

– сказав Живицький.

Голова ОВА зауважив: обстріл відбувався з території Росії. Масованого наступу наразі очікувати не слід, проте слід бути дуже обережними, адже країна-агресорка розташована прямо біля кордону Сумської області.

Очікувати можна, чого завгодно, – Живицький

У сусідній Харківщині ведуть активні бойові дії, отож очікувати, каже Живицький, можна чого завгодно. Тому повертатись на Сумщину жінкам з дітьми, літнім людям та хворим ще не радять. Натомість в області чекають на людей, у яких є робота, аби повертати регіон до нормального життя.

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