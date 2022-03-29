Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко в фейсбук.

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375 участников программы находятся на стадии переезда. В целом Министерством экономики получено 1164 заявки от предпринимателей, из которых 1058 уже проработаны,

– отметила она.

Свириденко подчеркнула, что программой перемещения может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий.

"Речь идет не только о крупных производствах, но и малых предприятиях, где работают несколько десятков человек", – уточнила министр.

Для того чтобы стать участником программы, необходимо заполнить заявку по этой ссылке.

В рамках программы государство оказывает помощь в подборе площадей для размещения производства, перемещении и расселении персонала, а также в подборе работников в месте дислокации после переезда.

Также она (программа – 24 канал) берет на себя логистические расходы, предоставляя транспорт. Это мощности Укрзализныци и Укрпочты, в случае необходимости привлекаются субподрядчики, которые могут транспортировать грузы,

– рассказала чиновница.

Масштабная релокация предприятий поможет сохранить производственные мощности и рабочие места. Все это является залогом победы над врагом, отметила Свириденко.

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