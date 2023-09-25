Укрытия оказались закрытыми. Очевидно, оккупантам настолько безразлично местное население, что некоторые бункеры выглядят так, будто их не открывали со времен Второй мировой.

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"Хлопок" посещает Севастополь уже давно и атакует только военные объекты. В то же время так называемая "власть" не позаботилась, чтобы людям было где насладиться относительной "безопасностью" (те укрытия – страшнее "хлопка". Единственное, что оккупанты сделали – попытались "защитить" Севастопольскую бухту: получилось забавно

Между тем, местные жители публикуют панические сообщения в соцсетях. Они пытаются найти укрытие, но не могут.

В Севастополе ищут укрытие: смотрите видео из сети

Особенно тревожно в Севастополе стало после того, как там впервые прозвучала сирена. Кроме того, о ней заявили по местному телевидению.

Как в Севастополе ищут укрытие: смотрите видео из сети

Что ж, пожелаем Севастополю побольше "хлопка". Ибо он приближает освобождение временно оккупированного полуострова. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для всех местных жителей.