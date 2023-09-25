Российские оккупанты решили действовать методом мадагаскарских пингвинов: "плюнуть и склеить скотчем". Иначе то, что происходит у Севастопольской бухты, не объяснить.

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При такой фантастической (спойлер – нет) "защите", удивительно, почему "хлопок" продолжает атаковать российский Черноморский флот. Ему уже и так недолго осталось.



Как оккупанты "защищают" Севастопольскую бухту / Фото из сети

Какое будущее ждет Черноморский флот

Алексей Данилов подчеркнул, что Черноморский флот в любом случае не имеет будущего. Его уничтожат. В то же время секретарь СНБО подчеркнул: Украина благородно дает оккупантам выбор. Враг имеет два варианта. Первый – самоликвидация. Если Россия затопит свои корабли сама, то это сохранит целостность имущественного и хозяйственного комплекса Севастополя.

В другом варианте – Черноморский флот России будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.

– заявил Данилов.

Российские оккупанты не имеют никакого шанса на временно оккупированном полуострове. Украинские защитники освободят Крым, который был, будет и будет Украиной.