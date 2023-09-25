Російські окупанти вирішили діяти методом мадагаскарських пінгвінів: "плюнути та склеїти скотчем". Інакше те, що відбувається біля Севастопольської бухти, не пояснити.

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При такому фантастичному (спойлер – ні) "захисті", дивно, чому "бавовна" продовжує атакувати російський Чорноморський флот. Йому вже й так недовго залишилося.



Як окупанти "захищають" Севастопольську бухту / Фото з мережі

Яке майбутнє чекає Чорноморський флот

Олексій Данілов наголосив, що Чорноморський флот у будь-якому випадку не має майбутнього. Його знищать. Водночас секретар РНБО наголосив: Україна шляхетно дає окупантам вибір. Ворог має два варіанти. Перший – самоліквідація. Якщо Росія затопить свої кораблі сама, це збереже цілісність майнового й господарського комплексу Севастополя.

В іншому варіанті – Чорноморський флот Росії нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури,

– заявив Данілов.

Російські окупанти не мають жодного шансу на тимчасово окупованому півострові. Українські захисники звільнять Крим, який був, є та буде Україною.