Своими мыслями относительно защиты Украины поделился помощник командира полка Вадим Прокопьев 2 апреля. До войны он был бизнесменом, ресторатором и блогером.

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По мнению добровольца, главной задачей сейчас является помощь Украине. А тогда уже белорусы будут думать о себе. Ведь мечта о свободе Беларуси станет невозможной, если Путин завоюет Украину.

Невозможно даже мечтать о свободе Беларуси, если Путин завоюет Украину, поэтому первая задача – помочь Украине, вторая – помочь себе. У меня не было другого выбора. Есть какая-то ирония в том, что я стал военным. Круг замкнулся,

– рассказывает Прокопьев.

Военный рассказывает, что когда он учился в суворовском училище, носил форму. После он не служил, был обычным человеком. А через 30 лет снова оказался в казарме.

"От таких перипетий судьбы можно только улыбнуться. Мне очень нравятся люди, которые сейчас рядом... Это очень мотивированные люди, большинство из них были на протестах 2020 года в Беларуси", – добавляет доброволец.

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