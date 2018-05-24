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Первая крафтовая водка "Др. Житник" – открытие года!

73 Читати новину українською
Первая крафтовая водка "Др. Житник" – открытие года!

17 мая 2018 прошел IX международный конкурс Best Drink.

По результатам конкурса золото в своих категориях получили напитки под ТМ "ЖИТНИК" ликеро-водочного завода PRIME. Об этом пишет "Лига.Бизнес".

Водка особая "Др. Житник Зерновая" заняла первое место с результатом 98,03.

Настойка "Др. Житник Калганова на меду" заняла первое место с результатом 98,0 и получила номинацию "Инновационный напиток года!"

Настоящий триумф вызвала водка особая "Др. Житник Крафтовая", скупажованная с ароматными спиртами белой акации и пшеничных отрубей, она заняла первое место, получила высший балл 98,5 и возглавила номинацию "Открытие года!".

Председательствующая экспертной комиссии конкурса «Best Drink" Валентина Попова заявила: "Это уникальный случай, когда вся линейка напитков, только выйдя на рынок, получила самые высокие оценки дегустаторов. Надеюсь, что и потребители по достоинству оценят преимущества первой крафтовой водки".

Справка

Best Drink – один из самых авторитетных международных дегустационных конкурсов в Украине. В состав жюри входят профессиональные дегустаторы и эксперты-технологи международного уровня, а также представители Укрметртестстандарта и Министерства аграрной политики Украины. Конкурс базируется на методе слепого тестирования, когда дегустирующий не знает, какой из напитков он оценивает.

Теги: Награды Алкоголь
Источник: 24 Канал
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