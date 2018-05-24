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Перша крафтова горілка "Др. Житник" – відкриття року

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Перша крафтова горілка "Др. Житник" – відкриття року

17 травня 2018 р. пройшов IX міжнародний конкурсу Best Drink.

За результатами конкурсу золото у своїх категоріях здобули напої під ТМ "ЖИТНИК" лікеро-горілчаного заводу PRIME. Про це пише "Ліга.Бізнес". 

Горілка особлива "Др. Житник Зернова" посіла перше місце з результатом 98,03.

Настоянка "Др. Житник Калганова на меду" посіла перше місце з результатом 98,0 та отримала номінацію "Інноваційний напій року!"

Справжній тріумф викликала горілка особлива "Др. Житник Крафтова", скупажована з ароматними спиртами білої акації та пшеничних висівок, Вона посіла перше місце, отримала найвищий бал 98,5 та очолила номінацію "Відкриття року!".

Головуюча експертної комісії конкурсу "Best Drink" Валентина Попова заявила: "Це унікальний випадок, коли вся лінійка напоїв, щойно вийшовши на ринок, здобула найвищі оцінки дегустаторів. Сподіваюсь, що і споживачі гідно оцінять переваги першої крафтової горілки".

Довідка

Best Drink – один із найавторитетніших міжнародних дегустаційних конкурсів в Україні. До складу журі входять професійні дегустатори та експерти-технологи міжнародного рівня, а також представники Укрметртестстандарта та Міністерства аграрної політики України. Конкурс базується на методі сліпого тестування, коли дегустуючий не знає, який із напоїв він оцінює.

Теги: Алкоголь Нагороди
Джерело: 24 Канал
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