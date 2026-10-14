Злоумышленники обманывали граждан Украины, в частности тех, кто находился в Чехии и Польше. Как сообщает Национальная полиция Украины, к спецоперации были привлечены киберполицейские, следователи областного управления и сотрудники Службы безопасности Украины.

Как действовала схема мошенничества

По данным правоохранителей, мошенники создавали фейковые женские аккаунты на сервисах онлайн-знакомств. Чтобы сделать общение максимально убедительным, они использовали специальное программное обеспечение, которое изменяло их мужской голос на женский.

В процессе переписки, когда доверие уже было установлено, жертвам мошеннической схемы присылали фотографии. В эти файлы был вшит скрытый ратник или RAT (от англ. remote administration tool – средство удаленного контроля), который давал мошенникам полный удаленный контроль над компьютерами или системами собеседников.

Получив доступ к конфиденциальным данным, подозреваемые обходили двухфакторную аутентификацию в онлайн-банкинге и списывали деньги со счетов. Украденные средства они конвертировали в криптовалюту для дальнейшей легализации.

Задержание мошенников во Львовской области / Нацполиция

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных молодых людей мер пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Прикарпатье поймали подростка, который обманывал пенсионеров. Тогда 16-летний парень взял у пожилой супружеской пары 12 тысяч долларов, представившись сотрудником правоохранительных органов.