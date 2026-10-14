Зловмисники ошукували громадян України, зокрема тих, хто перебував у Чехії та Польщі. Як повідомляє Національна поліція України, до спецоперації залучили кіберполіцейських, слідчих обласного управління та працівників Служби безпеки України.

Як діяла схема обману

За даними правоохоронців, аферисти створювали фейкові жіночі акаунти на сервісах онлайн-знайомств. Щоб зробити спілкування максимально переконливим, вони використовували спеціальне програмне забезпечення, яке змінювало їхній чоловічий голос на жіночий.

У процесі листування, коли довіру вже було встановлено, жертвам шахрайської схеми надсилали фотографії. У ці файли був вшитий прихований ратник або RAT (від англ. remote administration tool – засіб віддаленого контролю), який давав шахраям повний віддалений контроль над комп'ютерами чи системою співрозмовників.

Отримавши доступ до конфіденційних даних, підозрювані обходили двофакторну автентифікацію в онлайн-банкінгу та списували гроші з рахунків. Вкрадені кошти вони конвертували у криптовалюту для подальшої легалізації.

Затримання шахраїв на Львівщині / Нацполіція

Наразі вирішується питання про обрання затриманим молодикам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Прикарпатті впіймали підлітка, який дурив пенсіонерів. Тоді 16-річний хлопець забрав у літнього подружжя 12 тисяч доларів, представившись працівником правоохоронних органів.