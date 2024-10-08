Впечатлениями от сбивания "Кинжала" Виктор поделился во время эфира телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также "На спасение считанные минуты": как быстро долетают ракеты "Кинжал" до украинских городов

По словам Виктора, его подразделение еще на С-300 показал большие результаты по уничтожению различных целей и именно поэтому командование выбрало их для обучения на новейшей технике.

Обучение проходило 3 месяца, хотя сама программа была рассчитана в Америке на 9 месяцев.

"Из-за того, что у нас был опыт на работе с такими системами, хоть и не столь совершенными, плюс боевой опыт и наша мотивация - все это дало свой результат. Поэтому мы научились за 3 месяца. Мы могли бы и быстрее, если бы нам позволили это партнеры", – отметил Виктор.

Первое сбивание "Кинжала"

Военный рассказал, что первое сбитие российского "Кинжала" произошло еще 4 мая 2023 года. По словам Виктора, в этой операции он участия не принимал, но его собратья принимали в этом операции были шокированы насколько это быстро произошло.

"Они даже не поняли насколько это быстро произошло, потому что мы не ожидали этого. Потом начался анализ и мы не знали, что мы сбили на тот момент. Когда мы узнали, что мы сбили - это была эйфория", – вспомнил Виктор.

Виктор говорит, что военные сразу поняли, что они вошли в историю.

До нас этого никто не делал. Второе сбитие было 16 мая, когда происходила массированная комбинированная атака, очень сложная,

– вспомнил Виктор.

Во время атаки военные сбили 6 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 10 "Искандер-М.

Военный говорит, что права на ошибку у его команды не было.

"Мы не могли по-другому, потому что мы не знали, куда эти ракеты летят. Потому что Киев – это центр принятия решений, это различные государственные учреждения и критическая инфраструктура", – объясняет он.

В то же время предостерег от чрезмерно победных настроений. Поскольку враг учится и совершенствует средства воздушного нападения.