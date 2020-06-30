Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ: итоги
Обновленный Национальный совет реформ в Украине заработал 30 июня. Руководителем Исполнительного комитета ранее назначили Михеила Саакашвили. Владимир Зеленский отметил на потребности реформ.
Первое заседание Нацсовета реформ состоялось с президентом Владимиром Зеленским, руководством Кабмина и Верховной Рады, сообщает пресс-служба президента.
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Как прошло заседание
Владимир Зеленский считает, что говорить об эффективности любой реформы можно только в том случае, если она является результативной.
Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы – это возможность,
– обїяснил президент.
Политик считает, что реформы требуют смелости и быстроты действий.
Какие реформы в приоритете
Владимир Зеленский отметил важность следующих реформ:
- Судебной реформы,
- Эффективная система здравоохранения,
- Доступные кредиты для населения,
- Реформирование налоговой системы,
- Ускорение приватизации.
Политик обратил внимание на ускорение приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "Большая стройка".
Главной задачей Нацсовета реформ Зеленский назвал – ответственность и результативность.
Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине,
– подытожил он.
Что известно о Нацсовете реформ?Национальный совет реформ – специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по стратегии реформ в Украине и мониторинга их реализации.
Цель совета – обеспечение внедрения единой, согласованной государственной политики реформ в Украине. Нацсовет создали 13 августа 2014 года, обновленный совет начал работать 30 июня. Во время президентства Владимира Зеленского руководителем Исполнительного комитета назначили Михеила Саакашвили.