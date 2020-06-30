Обновленный Национальный совет реформ в Украине заработал 30 июня. Руководителем Исполнительного комитета ранее назначили Михеила Саакашвили. Владимир Зеленский отметил на потребности реформ.

Первое заседание Нацсовета реформ состоялось с президентом Владимиром Зеленским, руководством Кабмина и Верховной Рады, сообщает пресс-служба президента.

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Как прошло заседание

Владимир Зеленский считает, что говорить об эффективности любой реформы можно только в том случае, если она является результативной.

Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы – это возможность,

– обїяснил президент.

Политик считает, что реформы требуют смелости и быстроты действий.

Какие реформы в приоритете

Владимир Зеленский отметил важность следующих реформ:

Судебной реформы,

Эффективная система здравоохранения,

Доступные кредиты для населения,

Реформирование налоговой системы,

Ускорение приватизации.

Политик обратил внимание на ускорение приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "Большая стройка".

Главной задачей Нацсовета реформ Зеленский назвал – ответственность и результативность.

Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине,

– подытожил он.