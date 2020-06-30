Оновлена Національна рада реформ в Україні запрацювала 30 червня. Керівником Виконавчого комітету раніше призначили Міхеїла Саакашвілі. Володимир Зеленський наголосив на потребах реформ.

Перше засідання Нацради реформ минуло з президентом Володимиром Зеленським, керівництвом Кабміну і Верховної Ради, повідомляє пресслужба президента.

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Як відбулося засідання

Володимир Зеленський вважає, що говорити про ефективність будь-якої реформи можна лише у тому разі, якщо вона є результативною.

Коли ти йдеш по вулиці й почуваєшся в безпеці. Коли ти приходиш додому, а в кишені є гроші, тобто ти заробляєш. Тому для мене реформи – це можливість,

– пояснив президент.

Політик вважає, що реформи вимагають сміливості та швидких дій.

Які реформи у пріоритеті

Володимир Зеленський наголосив на важливості наступних реформ:

Судової реформи,

Ефективна система охорони здоров’я,

Доступні кредити для населення,

Реформування податкової системи,

Пришвидшення приватизації.

Політик звернув увагу на пришвидшення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері діджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проєкту "Велике будівництво".

Головним завданням Нацради реформ Зеленський назвав – відповідальність та результативність.

Зробити все, щоб нам всім хотілося жити в Україні,

– підсумував він.