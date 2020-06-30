Зеленський провів перше засідання Нацради реформ: підсумки
Оновлена Національна рада реформ в Україні запрацювала 30 червня. Керівником Виконавчого комітету раніше призначили Міхеїла Саакашвілі. Володимир Зеленський наголосив на потребах реформ.
Перше засідання Нацради реформ минуло з президентом Володимиром Зеленським, керівництвом Кабміну і Верховної Ради, повідомляє пресслужба президента.
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Як відбулося засідання
Володимир Зеленський вважає, що говорити про ефективність будь-якої реформи можна лише у тому разі, якщо вона є результативною.
Коли ти йдеш по вулиці й почуваєшся в безпеці. Коли ти приходиш додому, а в кишені є гроші, тобто ти заробляєш. Тому для мене реформи – це можливість,
– пояснив президент.
Політик вважає, що реформи вимагають сміливості та швидких дій.
Які реформи у пріоритеті
Володимир Зеленський наголосив на важливості наступних реформ:
- Судової реформи,
- Ефективна система охорони здоров’я,
- Доступні кредити для населення,
- Реформування податкової системи,
- Пришвидшення приватизації.
Політик звернув увагу на пришвидшення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері діджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проєкту "Велике будівництво".
Головним завданням Нацради реформ Зеленський назвав – відповідальність та результативність.
Зробити все, щоб нам всім хотілося жити в Україні,
– підсумував він.
Що відомо про Нацраду реформ?Національна рада реформ – спеціальний консультативно-дорадчий орган при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо стратегії реформ в Україні та моніторинг їх реалізації.
Мета ради – забезпечення впровадження єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні. Нацраду створили 13 серпня 2014 року, оновлена рада почала працювати 30 червня. Під час президентства Володимира Зеленського керівником Виконавчого комітету призначили Міхеїла Саакашвілі.