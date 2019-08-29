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      Первое заседание новой Рады – о самом главном в "Политанатомии"

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      Политическая анатомия
      Политическая анатомия / 24 канал

      Как проходит первое заседание новой Верховной Рады Украины, о первых назначениях и голосованиях за новый состав Кабмина – все это 29 августа в эфире 24 канала в 19:00.

      В еженедельном ток-шоу "Политанатомия" в вечернем прайме ведущие Олег Рыбачук, Артем Овдиенко и Дарья Кудимова обсудят важнейшие темы уходящей недели с гостями в студии.

      Предыдущие выпуски программы "Политанатомия": смотрите здесь

      Сегодня в студию 24 канала приедут:

      • Николай Давидюк, политолог;

      • Сергей Гайдай, политтехнолог;

      • Тарас Семенюк, политтехнолог;

      • Леонид Швец, политический обозреватель.

      Смотрите "Политанатомию" в 19:00 на 24 канале: онлайн-трансляция

       

      Скачивайте приложение Телепортал, чтобы голосовать в прямом эфире.
      Смотрите онлайн-трансляцию на YouTube.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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