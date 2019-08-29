Первое заседание новой Рады – о самом главном в "Политанатомии"
Как проходит первое заседание новой Верховной Рады Украины, о первых назначениях и голосованиях за новый состав Кабмина – все это 29 августа в эфире 24 канала в 19:00.
В еженедельном ток-шоу "Политанатомия" в вечернем прайме ведущие Олег Рыбачук, Артем Овдиенко и Дарья Кудимова обсудят важнейшие темы уходящей недели с гостями в студии.
Предыдущие выпуски программы "Политанатомия": смотрите здесь
Сегодня в студию 24 канала приедут:
• Николай Давидюк, политолог;
• Сергей Гайдай, политтехнолог;
• Тарас Семенюк, политтехнолог;
• Леонид Швец, политический обозреватель.
Смотрите "Политанатомию" в 19:00 на 24 канале: онлайн-трансляция
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