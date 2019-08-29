Первое заседание новой Рады – о самом главном в "Политанатомии"

Как проходит первое заседание новой Верховной Рады Украины, о первых назначениях и голосованиях за новый состав Кабмина – все это 29 августа в эфире 24 канала в 19:00.

В еженедельном ток-шоу "Политанатомия" в вечернем прайме ведущие Олег Рыбачук, Артем Овдиенко и Дарья Кудимова обсудят важнейшие темы уходящей недели с гостями в студии. Предыдущие выпуски программы "Политанатомия": смотрите здесь Сегодня в студию 24 канала приедут: • Николай Давидюк, политолог; • Сергей Гайдай, политтехнолог; • Тарас Семенюк, политтехнолог; • Леонид Швец, политический обозреватель. Смотрите "Политанатомию" в 19:00 на 24 канале: онлайн-трансляция Скачивайте приложение Телепортал, чтобы голосовать в прямом эфире.

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