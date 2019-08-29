19:22
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Перше засідання нової Ради – про найголовніше у "Політанатомії"

      105 Читать новость на русском
      Політична анатомія
      Політична анатомія / 24 канал

      Як проходить перше засідання нової Верховної Ради України, про перші призначення та голосування за новий склад Кабміну – про все це 29 серпня в ефірі 24 каналу о 19:00.

      У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі Олег Рибачук, Артем Овдієнко та Дарія Кудімова обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.

      Попередні випуски програим "Політанатомія": дивіться тут

      Сьогодні до студії 24 каналу завітають:

      • Микола Давидюк, політолог;

      • Сергій Гайдай, політтехнолог;

      • Тарас Семенюк, політтехнолог;

      • Леонід Швець, політичний оглядач.

      Дивіться "Політанатомію" о 19:00 на 24 каналі: онлайн-трансляція

       

      Завантажуйте додаток Телепортал, щоб голосувати в прямому ефірі.
      Дивіться онлайн-трансляцію на YouTube.

      blog_ava
      Хто такий Іван Баканов: життєвий шлях імовірного голови СБУ
      сьогодні
      22663
      Теги: Кабінет Міністрів України Верховна Рада Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      сьогодні , 19:01 Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      Ірина Поліщук 539
      Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни
      сьогодні , 19:00 Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни
      Блог Соцмережі 145
      Міністр оборони Андрій Загороднюк: що відомо про наступника Полторака
      сьогодні , 18:59 Міністр оборони Андрій Загороднюк: що відомо про наступника Полторака
      393
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      сьогодні , 17:47 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      24772
      Россия потеряла Украину безвозвратно
      сьогодні , 17:15 Россия потеряла Украину безвозвратно
      Блог Медіа 3006
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук