Перше засідання нової Ради – про найголовніше у "Політанатомії"
Як проходить перше засідання нової Верховної Ради України, про перші призначення та голосування за новий склад Кабміну – про все це 29 серпня в ефірі 24 каналу о 19:00.
У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі Олег Рибачук, Артем Овдієнко та Дарія Кудімова обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.
Попередні випуски програим "Політанатомія": дивіться тут
Сьогодні до студії 24 каналу завітають:
• Микола Давидюк, політолог;
• Сергій Гайдай, політтехнолог;
• Тарас Семенюк, політтехнолог;
• Леонід Швець, політичний оглядач.
Дивіться "Політанатомію" о 19:00 на 24 каналі: онлайн-трансляція
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