Перше засідання нової Ради – про найголовніше у "Політанатомії"

Як проходить перше засідання нової Верховної Ради України, про перші призначення та голосування за новий склад Кабміну – про все це 29 серпня в ефірі 24 каналу о 19:00.

У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі Олег Рибачук, Артем Овдієнко та Дарія Кудімова обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії. Попередні випуски програим "Політанатомія": дивіться тут Сьогодні до студії 24 каналу завітають: • Микола Давидюк, політолог; • Сергій Гайдай, політтехнолог; • Тарас Семенюк, політтехнолог; • Леонід Швець, політичний оглядач. Дивіться "Політанатомію" о 19:00 на 24 каналі: онлайн-трансляція Завантажуйте додаток Телепортал, щоб голосувати в прямому ефірі.

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