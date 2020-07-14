Первую казнь за 17 лет в США отложили за несколько часов до выполнения
В США 13 июля должна была состояться казнь преступника по приговору федерального уровня – впервые за 17 лет. Однако ее отложили буквально за несколько часов до запланированного времени выполнения. Причина – "юридические тонкости".
Американская судья Таня Чуткан приказала отложить первую федеральную смертную казнь за более чем 17 лет, причем за несколько часов до того, как она должна была состояться. Об этом рассказали в BBC.
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Судья аргументировала свое решение тем, что у министерства юстиции США до сих пор не обустроены некоторые "юридические тонкости".
Общественность не обслуживают путем короткого замыкания законного судебного процесса,
– подчеркнула Чуткан.
Министерство юстиции в ответ мгновенно обжаловало решение суда.
Коротко о восстановлении и блокировке смертной казни в США
С 2003 года смертную казнь в США на федеральном уровне не практиковали. В 29 штатах из 50 смертная казнь формально разрешена, но ее не обязательно воплощают.
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