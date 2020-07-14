В США 13 июля должна была состояться казнь преступника по приговору федерального уровня – впервые за 17 лет. Однако ее отложили буквально за несколько часов до запланированного времени выполнения. Причина – "юридические тонкости".

Американская судья Таня Чуткан приказала отложить первую федеральную смертную казнь за более чем 17 лет, причем за несколько часов до того, как она должна была состояться. Об этом рассказали в BBC .

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Судья аргументировала свое решение тем, что у министерства юстиции США до сих пор не обустроены некоторые "юридические тонкости".

Общественность не обслуживают путем короткого замыкания законного судебного процесса,

– подчеркнула Чуткан.

Министерство юстиции в ответ мгновенно обжаловало решение суда.

Коротко о восстановлении и блокировке смертной казни в США

С 2003 года смертную казнь в США на федеральном уровне не практиковали. В 29 штатах из 50 смертная казнь формально разрешена, но ее не обязательно воплощают.

И вот в июле 2019 в США восстановили смертную казнь на общегосударственном уровне для людей, которые пытали, насиловали, издевались и убивали детей и стариков. Министерство юстиции разработало график казней для 5 мужчин, осужденных за самые свирепые преступления. Казнить 13 июля должны были Дэниэла Льюиса Ли. Его осудили за пытки и убийство семьи из трех человек в штате Арканзас в 1996 году. Казнь планировали еще на декабрь 2019, однако отложили и тогда, ибо суды заблокировали исполнение смертных приговоров. Почему заблокировали казнь: По мнению заключенных, препарат пентобарбитал (именно его вводят в смертельной инъекции) нарушает конституционное право не нести жестоких и необычных наказаний.

А еще этот препарат, мол, вызывает проблемы со здоровьем. Сейчас минюст думает, как уладить эти "юридические нюансы". Всего с 1988 по 2018 года 78 человек в Штатах приговорили к смертной казни по федеральных делах. Казнены были только трое. В камерах смертников находятся 62 заключенных.

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