Першу страту за 17 років у США відклали за кілька годин до виконання
У США 13 липня мала відбутися страта злочинця за вироком федерального рівня – вперше за 17 років. Однак її відклали буквально за кілька годин до запланованого часу виконання. Причина – "юридичні тонкощі".
Американська суддя Таня Чуткан наказала відкласти першу федеральну страту за понад 17 років, причому за кілька годин до того, як вона мала відбутися. Про це розповіли у BBC.
Читайте також Загинула Ная Рівера: рятувальники знайшли тіло в озері, де зникла зірка
Суддя аргументувала своє рішення тим, що у міністерства юстиції США досі не облаштовані деякі "юридичні тонкощі".
Громадськість не обслуговують шляхом короткого замикання законного судового процесу,
– наголосила Чуткан.
Міністерство юстиції у відповідь миттєво оскаржило ухвалу суду.
Коротко про відновлення та блокування смертної кари у США
З 2003 року страту у США на федеральному рівні не практикували. У 29 штатах з 50 смертна кара формально дозволена, але її не обов'язково втілюють.
Зверніть увагу Де та як у світі практикують смертну кару: моторошні факти
В Україні у 2000 році Верховна Рада змінила Кримінальний кодекс та вилучила поняття "смертна кара" з офіційного списку кримінальних покарань держави.