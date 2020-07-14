У США 13 липня мала відбутися страта злочинця за вироком федерального рівня – вперше за 17 років. Однак її відклали буквально за кілька годин до запланованого часу виконання. Причина – "юридичні тонкощі".

Американська суддя Таня Чуткан наказала відкласти першу федеральну страту за понад 17 років, причому за кілька годин до того, як вона мала відбутися. Про це розповіли у BBC.

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Суддя аргументувала своє рішення тим, що у міністерства юстиції США досі не облаштовані деякі "юридичні тонкощі".

Громадськість не обслуговують шляхом короткого замикання законного судового процесу,

– наголосила Чуткан.

Міністерство юстиції у відповідь миттєво оскаржило ухвалу суду.

Коротко про відновлення та блокування смертної кари у США

З 2003 року страту у США на федеральному рівні не практикували. У 29 штатах з 50 смертна кара формально дозволена, але її не обов'язково втілюють.

І ось у липні 2019 року у США відновили смертну кару на загальнодержавному рівні для людей, які катували, гвалтували, знущалися та вбивали дітей і людей похилого віку. Міністерство юстиції розробило графік страт для 5 чоловіків, засуджених за найлютіші злочини. Стратити 13 липня мали Деніела Льюїса Лі. Його засудили за катування та вбивство родини з трьох людей в штаті Арканзас у 1996 році. Страту планували ще на грудень 2019, однак відклали й тоді, бо суди заблокували виконання смертних вироків. Чому заблокували страту: На думку в'язнів, препарат пентобарбітал (саме його вводять у смертельній ін'єкції) порушує конституційне право не зазнавати жорстоких і незвичайних покарань.

не зазнавати жорстоких і незвичайних покарань. А ще цей препарат, мовляв, викликає проблеми зі здоров'ям. Зараз мін'юст думає, як залагодити ці "юридичні нюанси". Загалом з 1988 до 2018 років 78 людей у Штатах засудили до смертної кари у федеральних справах. Страчено було лише трьох. У камерах смертників перебувають 62 в'язнів.

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В Україні у 2000 році Верховна Рада змінила Кримінальний кодекс та вилучила поняття "смертна кара" з офіційного списку кримінальних покарань держави.